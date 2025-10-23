Monden

Un nou cuplu la Insula Iubirii. S-au sărutat în văzul tuturor

Premieră Insula Iubirii la Berăria H/ Sursa foto Instagram
Un nou cuplu la Insula Iubirii. Noaptea trecută, ringul RXF nu a fost scena doar a unui meci intens, ci și a unui moment care va rămâne mult timp în memoria fanilor. Mattia, celebrul italian cunoscut publicului de la Insula Iubirii, a ieșit învingător după confruntarea cu Marian Grozavu, dar adevărata surpriză s-a produs abia după gongul final.

Un nou cuplu la Insula Iubirii

În timp ce Mattia primea felicitările de la fostele sale colege de la show-ul de televiziune, apropierea sa de Andrușca, fostă ispită și ea, a atras imediat atenția. Îmbrățișările și sărutul schimbat în fața camerelor au transformat momentul de sărbătoare într-un spectacol de romantism, iar energia pozitivă a fost resimțită de întreaga sală.

Mattia și Andrușca

Mattia și Andrușca. Sursa foto Captură video

Mattia, vizibil încântat de victorie, a luat microfonul și a adresat publicului o întrebare plină de umor și spontaneitate: „Ia ziceți, fetelor, care vrea să fie viitoarea soție a mea?”

Fără ezitare, Andrușca a răspuns cu un zâmbet larg și cu voce hotărâtă: „Eu sunt! Eu sunt soția ta!” Reacția sălii a fost instantanee: aplauze, exclamații și oameni ridicați în picioare.

Andrușca, o femeie liberă și hotărâtă

După despărțirea de Andrei Lemnaru, Andrușca și-a regăsit libertatea și pare pregătită să-și trăiască viața fără constrângeri. Sărutul schimbat la gala RXF a aprins imediat imaginația fanilor, care au început să speculeze că între ea și Mattia ar putea exista mai mult decât o prietenie. După emisiune, Mattia a format un cuplu și cu ispita Cristina.

S-a despărțit de Andrei Lemnaru

În cadrul emisiunii din Thailanda, Andrușca și Andrei Lemnaru au fost considerați unul dintre cele mai solide cupluri, apreciate de telespectatori. Însă revenirea în România a adus tensiuni. Andrei nu s-a simțit confortabil după despărțirea de Ella, iar eforturile Andrușcăi de a-l sprijini nu au reușit să salveze relația.

De aici, Andrușca a rămas singură, deschisă la noi experiențe și aventuri, ceea ce a făcut momentul cu Mattia atât de surprinzător pentru fani.

