Un nou cuplu la Insula Iubirii. S-au sărutat în văzul tuturor

Un nou cuplu la Insula Iubirii. Noaptea trecută, ringul RXF nu a fost scena doar a unui meci intens, ci și a unui moment care va rămâne mult timp în memoria fanilor. Mattia, celebrul italian cunoscut publicului de la Insula Iubirii, a ieșit învingător după confruntarea cu Marian Grozavu, dar adevărata surpriză s-a produs abia după gongul final.

În timp ce Mattia primea felicitările de la fostele sale colege de la show-ul de televiziune, apropierea sa de Andrușca, fostă ispită și ea, a atras imediat atenția. Îmbrățișările și sărutul schimbat în fața camerelor au transformat momentul de sărbătoare într-un spectacol de romantism, iar energia pozitivă a fost resimțită de întreaga sală.

Mattia, vizibil încântat de victorie, a luat microfonul și a adresat publicului o întrebare plină de umor și spontaneitate: „Ia ziceți, fetelor, care vrea să fie viitoarea soție a mea?”

Fără ezitare, Andrușca a răspuns cu un zâmbet larg și cu voce hotărâtă: „Eu sunt! Eu sunt soția ta!” Reacția sălii a fost instantanee: aplauze, exclamații și oameni ridicați în picioare.

După despărțirea de Andrei Lemnaru, Andrușca și-a regăsit libertatea și pare pregătită să-și trăiască viața fără constrângeri. Sărutul schimbat la gala RXF a aprins imediat imaginația fanilor, care au început să speculeze că între ea și Mattia ar putea exista mai mult decât o prietenie. După emisiune, Mattia a format un cuplu și cu ispita Cristina.

În cadrul emisiunii din Thailanda, Andrușca și Andrei Lemnaru au fost considerați unul dintre cele mai solide cupluri, apreciate de telespectatori. Însă revenirea în România a adus tensiuni. Andrei nu s-a simțit confortabil după despărțirea de Ella, iar eforturile Andrușcăi de a-l sprijini nu au reușit să salveze relația.

De aici, Andrușca a rămas singură, deschisă la noi experiențe și aventuri, ceea ce a făcut momentul cu Mattia atât de surprinzător pentru fani.