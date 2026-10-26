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Un membru al familiei princiare din Monaco, găsit fără viață într-un parc. Un bărbat a fost reținut

Un membru al familiei princiare din Monaco, găsit fără viață într-un parc. Un bărbat a fost reținutAntoine de Massy. Sursă foto: Instagram
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Din cuprinsul articolului

Antoine de Massy, un tânăr de 29 de ani din familia princiară de Monaco, a fost descoperit mort duminică, 25 octombrie, într-un parc din apropierea cartierului Larvotto. Familia alertase autoritățile după ce nu mai reușise să ia legătura cu el. Parchetul General din Monaco a anunțat luni că un bărbat a fost reținut pentru audieri, iar anchetatorii încearcă să stabilească împrejurările decesului, potrivit Le Parisien.

Antoine de Massy era nepotul prințesei Antoinette, sora mai mare a prințului Rainier al III-lea, tatăl actualului suveran, Albert al II-lea.

Trupul tânărului a fost descoperit duminică, în jurul prânzului, într-un spațiu verde situat aproape de malul mării, în zona Larvotto. Căutările începuseră după ce apropiații săi au sesizat dispariția, îngrijorați că nu mai primiseră nicio veste de la el.

Un bărbat a fost reținut în Monaco. Ce au descoperit anchetatorii

Investigația a fost deschisă inițial pentru clarificarea cauzelor morții, însă autoritățile au decis ulterior extinderea cercetărilor.

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Procurorul general din Monaco, Stéphane Thibault, a confirmat pentru AFP informațiile publicate de Monaco-Matin, potrivit cărora anchetatorii au identificat o persoană care apărea alături de Antoine de Massy în imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

Magistratul a declarat că dosarul, deschis „pentru a stabili cauzele decesului”, a fost „extins” pentru reținerea unui individ „care apare în înregistrările video” împreună cu tânărul. Autoritățile nu au stabilit deocamdată dacă persoana reținută a avut vreo implicare în moartea acestuia.

Procurorul a declarat că „în acest stadiu este vorba doar de un suspect/martor al unor fapte a căror calificare rămâne de stabilit, ipoteza accidentului nefiind exclusă”.

Antoine de Massy

Antoine de Massy. Sursă foto: Instagram

Antoine de Massy ar fi fost văzut ieșind dintr-un club de noapte

Potrivit unei surse familiarizate cu situația, tânărul ar fi fost observat în noaptea de sâmbătă spre duminică în timp ce părăsea un club de noapte din Principat.

Aceeași sursă susține că Antoine de Massy se deplasa cu dificultate și părea să se clatine pe picioare.

În ceea ce privește persoana reținută, informațiile apărute indică faptul că ar fi vorba despre un cetățean ucrainean cu rezidență în Monaco.

Procurorul general Stéphane Thibault a refuzat să confirme sau să comenteze aceste detalii.

Reacția Palatului Princiar după moartea tânărului

Palatul Princiar din Monaco a transmis un mesaj după aflarea veștii despre decesul lui Antoine de Massy. Instituția a făcut cunoscută „tristeţea” prințului Albert al II-lea și a prințesei Charlène în urma morții rudei lor.

Decesul intervine la câteva luni după un alt incident violent produs în Principat, în care au fost implicați cetățeni ucraineni.

La 29 iunie, oligarhul ucrainean Vadim Ermolaev și membrii familiei sale au fost ținta unui atentat cu bombă. Femeia de naționalitate ucraineană considerată principala suspectă în acel caz a fost descoperită moartă, câteva zile mai târziu, într-o pădure din Ucraina.

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