Un medic, multiplu campion european și mondial la karate. Nu a renunțat la visul lui pentru nimic: „La început a fost greu”

Dorin Alexe este multiplu campion european și mondial la karate și a făcut România mândră la marile competiții internaționale. El a terminat cursurile Facultății de Medicină Dentară din București și a vrut toată viața să salveze oamenii bolnavi, dar nu a renunțat nici la visul lui, sportul.

Medicul a câștigat numeroase premii la competițiile de karate, în care a participat legat la ochi. Acesta a mărtusirit că i-a fost foarte greu la început din cauza problemelor de sănătate, dar că asta l-a ambiționat mai tare. El are și grav defect de vedere.

„Regula de a concura legat la ochi este introdusă în regulamentul competiției și are scopul de a-i aduce pe sportivi la un nivel standard. La început a fost greu, dar am reușit, cu ajutorul cunoștințelor acumulate de-al lungul carierei mele de karatist, să mă adaptez și să duc exercițiile din competiții până la capăt. La fel ca majoritatea sportivilor de succes am avut și eu, de-a lungul carierei, piedici și momente în care simțeam că nu pot să merg mai departe. În 2019, înainte să câștig prima medalie de aur, am suferit o operație de hernie de disc, care nu a fost o experiență tocmai fericită.

De asemenea, pe măsură ce am crescut, mi s-a dezvoltat defectul de vedere, iar în momentul de față, fără ochelari, nu pot să-mi văd degetele de la picioare”, a spus Dorin Alexe, la Antena 3.

Prima medalie de aur a României la Para Karate

În 2021, în Croația, la Porec, s-a desfășurat campionatul european de Karate Wkf (sport olimpic), unde România a obținut prima medalie de aur la Para Karate-Blind/Visually Impaired Male K 10. Pe primul loc a fost medicul Dorin Alexe.

„Competiția din Croația a avut un nivel foarte ridicat dintotdeauna, WKF fiind cea mai puternică federația de profil din lume. Dorin Alexe a intrat foarte concentrat în atmosfera competiției și a avut de la început o atitudine de învingător. Mulțumesc Para Karate pentru sprijinul acordat sportivilor para și tuturor celor care au fost alături de noi de acasă. Mișcarea Para Karate din cadrul federației sprijină sportivii para pentru integrarea lor în societate și așa cum îmi place mie să spun, sunt sportivi cu alte abilități, de la care noi toți putem lua un exemplu de disciplină, determinare. Succes Dorin Alexe la campionatul mondial din acest an”, spune antrenorul Bogdan Alic.