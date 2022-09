Un mare actor român, umilit în centrul Capitalei. Gestul său a atras atenția

Marcel Iureș, cunoscutul actor român, ce a apărut și în numeroase producții de la Hollywood, a avut treabă în centrul Bucureștiului. El a fost nevoit să-și parcheze mașina. Fiind foarte grijuliu cu bolidul său de câteva zeci de mii de euro, el nu a ezitat să-l protejeze cu orice preț.

Prin urmare, a început să rupă crengile unui copac ce atârnau pe bolidul său. Gestul a atras imediat atenția unui parcagiu din zonă care a mers spre el și l-a mustrat pentru ceea ce a făcut.

Mica dispută dintre cei doi s-a terminat rapid, după ce a plătit parcarea și a obținut și bonul care atestă acest fapt, potrivit Impact.ro.

Marcel Iureș a împlinit 71 de ani

Marcel Iureș este un actor român de film și teatru, născut pe 2 august 1951. De-a lungul carierei sale, acesta a reușit să-și cucerească publicul grație rolurilor remarcabile în teatrul românesc, dar și celor din marile producții de film de la Hollywood.

Marcel Iureș a primit, de două ori în cariera sa, titlul de cel mai bun actor de teatru din țara noastră. Din anul 1995, acesta ocupă și funcția de președinte al Fundației Culturale Artistice al Teatrului ACT.

El a făcut senzație și la Hollywood. Marcel Iureș a fost distribuit în roluri din filme celebre de la Hollywood, printre care „The Peacemaker” cu George Clooney, (1997) „Mission Impossible” (1996) cu Tom Cruise și „Interview with the Vampire: The Vampire Chronicles” (1994), alături de Tom Cruise și Brad Pitt.

În anul 2017, actorul român a făcut parte din juriul de preselecţie pentru cea de-a XX-a ediţie a Galei Tânărului Actor – HOP, iar în anul 2018 a fost parte din juriul de la Gala Premiilor UNITER, la ediţia a XXVI-a.

De 37 de ani, Marcel Iureș este căsătorit cu Irina, profesoară de pian. Cei doi au împreună un fiu, pe Alexandru, care a și moștenit dragostea pentru teatru.