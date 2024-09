Un judecător al Curţii Supreme a Ucrainei, ucis de Rusia. Dezastru în Harkiv

Rusia a atacat regiunea Harkiv din nord-estul Ucrainei sâmbătă. În urma atacurilor, patru persoane, inclusiv a unui judecător al Curţii Supreme care ducea ajutoare localnicilor într-o maşină civilă, au murit, au anunțat autoritățile din Ucraina.

Guvernatorul regional Oleh Syniehubov a anunțat că un atac aerian a ucis trei persoane şi a rănit cel puţin alte trei în satul Slatyne, care se află la aproximativ 25 de kilometri (15 mile) nord de oraşul Harkiv - capitala regională. Oficialul local Vyacheslav Zadorenko a declarat că oamenii lui Vladimir Putin au folosit bombe aeriene ghidate KAB.

„Inamicul a lovit infrastructura civilă, a deteriorat instituţii de învăţământ, magazine”, a precizat Syniehubov pe aplicaţia de mesagerie Telegram.

La aproximativ 25 de kilometri (15 mile) mai la nord, în satul Kozacha Lopan, o dronă rusească l-a ucis pe judecătorul în vârstă de 61 de ani. Trei femei, cu care acesta era în mașină, au fost grav rănite, a transmis. biroul procurorului regional.

Biroul procurorului a postat pe platforma X o imagine a unui sedan negru în faţa unei clădiri din cărămidă roşie cu acoperişul parţial prăbuşit. Curtea Supremă a Ucrainei a confirmat că judecătorul era Leonid Loboyko. Rușii neagă că au rănit sau ucis civili.

😡 Russians attack with three FAB-500 Shevchenkivskyi district of Kharkiv and the suburbs, 21 injured. pic.twitter.com/RCIqjbDFmo

— The Ukrainian Review (@UkrReview) September 22, 2024