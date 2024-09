Trei morți și 14 răniți în urma unui atac cu dronă din Rusia, care a făcut ravagii lângă România

Un atac cu dronă rusească a vizat orașul Ismail din sudul Ucrainei, provocând moartea a trei persoane și rănirea altor 14, dintre care trei sunt copii, au anunțat vineri procurorii din Odesa.

Conform guvernatorului regiunii Odesa, Oleh Kiper, „acest atac terorist de amploare” din primele ore ale dimineții a generat incendii și a distrus locuințe.

În cursul nopții, orașul Dnipro din centrul Ucrainei a fost vizat de un atac cu rachete rusești, care a provocat daune unei instalații industriale și a dus la izbucnirea unui incendiu, a anunțat guvernatorul regiunii Dnipropetrovsk, Serhiy Lîsak, pe platforma Telegram.

Atacurile cu drone și bombardamentele care au vizat regiunea au cauzat daune semnificative infrastructurii, a declarat Lîsak, subliniind că nu au fost raportate victime în urma acestor incidente.

Potrivit forțelor aeriene ucrainene, 24 din cele 32 de drone au fost doborâte în timpul atacului nocturn lansat de Rusia.

Potrivit acestora, o dronă rusească a pătruns în spațiul aerian al României.

În plus, forțele rusești au lansat o rachetă balistică și două rachete de croazieră în cadrul atacului, au precizat autoritățile din domeniul aerian, conform Reuters.

Odesa region. As a result of the Russian UAV attack on Izmail, 3 people were killed and at least 12 were injured.

Residential buildings, commercial and other buildings, cars were damaged. Fires broke out, which firefighters promptly extinguished. pic.twitter.com/odfLmrjbox

— МВС України (@MVS_UA) September 27, 2024