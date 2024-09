Superioritatea nucleară a Rusiei, pusă la îndoială. Testul rachetei Satan II a eșuat complet

Un test pentru racheta balistică intercontinentală SARMAT, cunoscută sub denumirea de „Satan II”, și una dintre armele pe care Putin le consideră esențiale pentru supremația nucleară a Rusiei, a fost un eșec total, potrivit mai multor surse ucrainene.

Fotografii din satelit surprinse la locul lansării rachetei relevă semnele unei explozii majore, sugerând că testul s-a soldat cu un eșec complet, conform surselor citate.

Un analist OSINT a postat pe X că, în mod clar, testul rachetei RS-28 Sarmat a fost un eșec complet. Racheta a explodat în siloz, formând un crater imens și distrugând locul de lansare.

Având în vedere că Sarmat este o rachetă alimentată cu combustibil lichid, incidentul ar fi putut avea loc independent de procesul de lansare propriu-zis.

De asemenea, acesta a publicat o imagine din satelit a locului de lansare a rachetei, situat la Plesețk, în nord-vestul Rusiei.

Fotografia arată semnele unei explozii masive la ceea ce sursa indică drept un siloz de lansare pentru rachete balistice intercontinentale rusești. Potrivit aceleiași surse, acesta ar fi fost al patrulea test ratat.

SARMAT, cunoscută în codificarea NATO drept Satan II, este o rachetă balistică intercontinentală (ICBM) rusească, proiectată să transporte simultan mai multe focoase, atât nucleare, cât și convenționale.

Aceasta poate transporta până la zece tone și are o rază de acțiune cuprinsă între 10.000 și 18.000 de kilometri.

Data points still coming in for the launch site and I'm beginning to think this is an ongoing fire started by the launch activities. NOAA-20 and the SUOMI NPP satellites have two detections as they cross the area in their orbits. No way to tell from this data alone if the fire… https://t.co/feEjHoTavP pic.twitter.com/h6pxRMnY6j

— MeNMyRC (@MeNMyRC1) September 21, 2024