Un japonez a câștigat aproape 4 milioane de dolari la loto, dar a ascuns premiul de soție. Ce a făcut cu banii

Un pensionar japonez de 66 de ani a câștigat 600 de milioane de yeni, echivalentul a aproximativ 3,8 milioane de dolari, dar a ales să nu-i spună soției despre acest premiu pentru a se bucura de lux și libertatea financiară, potrivit publicației The Gold Online, citată de South China Morning Post.

Potrivit sursei menționate anterior, bărbatul locuiește în Tokyo alături de soția sa și își acoperă cheltuielile dintr-o pensie lunară de 300.000 de yeni, echivalentul a aproximativ 2.000 de dolari.

Pensionarul își petrecea timpul citind ziarul într-o cafenea locală și cumpăra bilete de loterie de câte 300 de yeni, aproximativ 2 dolari, iar într-o zi a descoperit că a câștigat marele premiu.

Pentru a evita ca banii să ajungă la soția sa, care gestionează cu strictețe bugetul familiei și este foarte cumpătată, bărbatul i-a spus că a câștigat doar 5 milioane de yeni (32.000 de dolari), bani pe care i-ar fi folosit pentru renovarea casei.

În realitate, acesta a cheltuit 18 milioane de yeni (116.000 de dolari) în doar șase luni pe mașini de lux, sejururi la stațiuni balneare și călătorii în Japonia. Pentru a nu stârni suspiciuni, folosea zilnic metroul până la parcarea unde își lăsase mașina nouă, continua să poarte haine vechi și evita întâlnirile cu prietenii.

Viața dublă i-a adus treptat un amestec de vinovăție și singurătate. În timpul călătoriilor ascunse, îi observa pe cei care călătoreau în familie și se gândea la propriii săi apropiați.

„Dacă acești bani ar fi fost câștigați prin propriile mele eforturi, aș fi mândru de ei. Dar bogăția care vine fără efort îmi trezește amintiri neplăcute și îmi zguduie viața”, a spus acesta.

În cele din urmă, pensionarul a discutat cu un expert financiar și a decis să investească aproape 500 de milioane de yeni (3,2 milioane de dolari) în asigurări, desemnându-și soția și copiii ca beneficiari. Prin această alegere, el speră că familia va avea o protecție financiară solidă pe termen lung.