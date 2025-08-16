Monden Un italian de 64 de ani a supraviețuit două zile cu o săgeată de arbaletă înfipt în cap







Un italian norocos. Un bărbat de 64 de ani din Ancona, Italia, a fost găsit în viață în patul său, la două zile după ce s-a împușcat în cap cu o arbaletă de la mică distanță. O minune spun medicii.

Potrivit presei italiene, bărbatul – un pasionat de arme cu săgeți – a fost descoperit de carabinieri în locuința sa. După ce un membru al familiei a sunat la serviciile de urgență, îngrijorat că acesta nu mai răspundea la telefon. Ușa casei a fost forțată, iar polițiștii l-au găsit prăbușit, dar conștient, cu capătul unei săgeți înfipte din frunte. Panica a fost totală, inițial.

Transportat de urgență la spitalul Torrette din Ancona, bărbatul era conștient și cu ochii deschiși. Potrivit medicilor, „vorbea incoerent, dar putea să rostească cuvinte”, în ciuda rănii extrem de grave.

„Săgeata a trecut prin craniu din frunte până la ceafă. A fost la un milimetru de moarte instantanee. N-am mai văzut așa ceva niciodată în Italia,” a declarat pentru Corriere della Sera profesorul Maurizio Iacoangeli, șeful secției de neurochirurgie.

Un detaliu neașteptat a salvat viața pacientului: materialul din care era confecționată săgeata – carbon – a permis realizarea unui CT esențial pentru planificarea operației. „Problema nu e doar să o scoți, ci să o scoți fără să provoci o hemoragie masivă. Săgeata acționează ca un dop. Dacă o îndepărtezi greșit, pacientul moare pe loc,” a explicat dr. Iacoangeli.

Intervenția chirurgicală a fost efectuată cu ajutorul unor tehnici medicale militare învățate de la neurochirurgul american Rocco Armonda, cu experiență pe fronturile din Irak, Iran și, recent, Ucraina. Operația a avut succes, însă starea pacientului rămâne gravă, iar prognosticul este rezervat.

Anchetatorii iau în calcul atât ipoteza unui accident, având în vedere pasiunea bărbatului pentru arme medievale, cât și posibilitatea unui gest deliberat de auto-vătămare, scrie Corriere della Serra.

Totuși, acesta nu avea antecedente de tulburări psihice sau tratamente de specialitate.