Un interlop a provocat o pagubă de 200.000 de euro la o nuntă. Speriați, invitații au fugit fără să mai lase darul

Interlopul Fane Vancică a avut mari probleme după un conflict care s-a lăsat cu bătaie. El a fost șifonat de unul dintre locotenenții lui Nuțu Cămătaru, chiar la o nuntă ce a avut loc într-un local luxos din București.

O arognață pentru care Fane Vancică a încasat-o

Fane Vancică este cunoscut pentru că, în urmă cu 10 ani, l-a înjunghiat pe fiul vitreg al lui Sile Cămătaru. De asemenea, el este prieten la cataramă cu Fulgy, băiatul Clejanilor.

Fane Vancică a luat parte, luna trecută, la o nuntă organizată de unul dintre cele mai înstărite clanuri de romi. Aici, el a dat nas în nas și cu cu Marian Sîrbu, poreclit „Box”, unul dintre oamenii din anturajul lui Nuțu Cămătaru, cercetat de DIICOT într-un dosar de crimă organizată, în care este acuzat de fapte comise cu violență.

Box poartă părul în coadă, iar Fane Vancica s-a dus direct către „Box”, pe care l-a tras de păr, conform Spynews. Imediat, Box s-ar fi ridicat de pe scaun și i-ar fi dat rivalului său un pod de palmă în maxilar. În urma loviturii încasate, Vancică s-ar fi prăbușit la pământ, moment în care mai mulți interlopi aflați de față ar fi scos imediat cuțitele.

Pagubă însemnată calculată de organizatorii nunții

Mulți invitați au plecat în grabă, speriați că acel conflict ar putea să degenereze. Problema este că mulți nu au mai lăsat și darul de nuntă. Așa că organizatorii au calculat un prejudiciu de 200.000 de euro, pe care l-au pus în cârca lui Fane Vancică.

Tot luna trecută, un alt cunoscut interlop, Gone Barbarul, a fost bătut într-un local din Reghin. „Explic în română, să înțeleagă și mass media, care dintr-un clan, adică dintr-un singur membru care face parte din clanul Barcsa au făcut două clanuri. Am mers la Casablanca, acolo am fost urmărit, așteptat de finul lui tata, Biga Augustin. Gusti, celebrul interlop Gusti! Eu mă certam cu nevastă-mea acolo dintr-o prostie. Am început să strig acolo că dacă apuc să scot briceagul vor fi 30 de crime…

Și Deneș cu Neamțu, cu Mărcuș și încă cineva, nu-mi aduc bine aminte, erau acolo. Eu mi-am comandat 100 de Jager și când am ieșit afară Deneș deja mă aștepta cu scaunul. Atunci eu am luat un scaun și m-am apărat. Când am văzut că nu am cu cine, am fugit în bucătărie și mi-am luat un cuțit să mă apăr. Se vede clar pe camere”, povestea Barbarul.