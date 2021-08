Confesiunea cutremurătoare a interlopului Moșailov: „Am prea mare bărbăţia în mine şi nu au putut să mă liniştească”

Potrivit Comisarul.ro., mărturisirile interlopului vin în contextul în judecătorii din Vaslui vor lua în discuţie menţinerea sa în arest la domiciliu a bărbatului sau arestarea lui preventivă.

Reamintim că Ionuţ Moşailov a ajuns în atenţia poliţiştilor după ce a mers în localitatea vasluiană Văleni împreună cu câţiva prieteni, unde i-a aplicat o corecţie unui cunoscut care a „îndrăznit” să-i tragă un pumn, distrugându-i reputaţia de interlop.

Interlopul: De multe ori mi-aş fi dorit să fiu fraier

„Unul de vârsta mea poate înţelege, dar nu poate să se mai schimbe ca persoană. Măi, copii, nu încercaţi niciodată să fiţi ca unul pe care îl vedeţi pe stradă. Ăla are un nume, o reputaţie rea, că una bună nu o să o ai niciodată. Să zici că Doamne, vreau şi eu să fiu ca el, să fiu şmecher. Toate variantele prin care aţi încerca să faceţi asta nu duc decât la puşcărie. Acum sunt arestat şi eu. Am stat pe arest o lună şi mai am 3 luni de stat la domiciliu, din cauza la o mică bătaie. La început mi s-a părut că, ţinând cont că am avut parte de altercaţii mai uşoare, am încercat să-mi ţin numele sus cum am crezut eu mai bine. De multe ori mi-aş fi dorit să fiu fraier. Acum nu vreau să mă plâng de nimic. Mi-am făcut-o cu mâna mea. Credeam că mă abuzează poliţia. Nu ştiam ce are cu mine, că cel pe care l-am bătut a avut doar vreo două zile de spitalizare”, îşi începe confesiunea Ionuţ Moşailov.

Moşailov: Omul are dureri în suflet, care îl fac să fie rău

Ionuţ Moşailov i-a sfătuit pe tineri: Nu încercaţi să fiţi ca persoana pe care o vedeţi pe stradă, că în spatele persoanei e trecutul care l-a făcut să fie aşa.