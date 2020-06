În timpul raidului, autoritățile au confiscat mai multe mașini de lux, precum și numeroase serviete pline cu bani.

„Suspectul își alegea victimele de peste oceane și crea site-uri web false pentru diverse companii și bănci în încercarea de a le fura cardurile de credit, ulterior spălând acești bani și bucurându-se de ei”, a declarat Jamaj al-Jalaf, de la Poliția din Dubai.

„Abbas, cunoscut după numele său de pe social media Hushpuppi, mai este acuzat și de fraudă în Europa, America și Nigeria”, a mai declarat Poliția.

Raidul a avut loc la două luni după ce au început investigațiile asupra lui Abbas și a acoliților săi. Detectivii s-au folosit chiar de platformele de social media pentru a depista unde se afă cu adevărat aceștia.

Abbas a început „de jos”. La început era doar un vânzător de haine second-hand din Lagos, ulterior devenind un „miliardar” cu mai multe proprietăți din Dubai.

Acesta a declarat că postează imagini cu viața sa luxoasă pentru a-i inspira și pe alții să își dorească să trăiască precum el.

„Postez câteva lucruri de acest gen pentru ca cineva care îmi vede pagina să decidă să nu se dea bătut și să lupte în continuare”, a declarat la un moment dat Hushpuppi, care avea la acea vreme peste 2,4 milioane de urmăritori pe Instagram.

‘I post a few of these things so that someone can see my page someday and decide not to give up,’ he once told his 2.4 million followers on Instagram, scrie Dailymail.