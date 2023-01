Un general în rezervă, favorit în cursa prezidențială din Cehia. Are o viziune pro-occidentală și susține spijinul militar pentru Ucraina

Generalul în rezervă Petr Pavel are cele mai mari șanse să devină noul președinte al Cehiei, potrivit ultimelor sondaje de opinie. El ar avea un avans de 15% în fața contracandidatului său, fostul premier Andrej Babis. Cel de-al doilea tur de scrutin al alegerilor prezidențiale din Cehia va avea loc în 27 și 28 ianuarie, relatează Reuters.

Rezultatele din primul tur de scrutin au fost extrem de strânse între cei doi. Andrej Babis a obţinut 36,02% dintre voturi, iar Petr Pavel s-a clasat pe locul al doilea cu 34,38% dintre voturi. Economista Danuse Nerudova s-a clasat pe locul al treilea cu 13,85% dintre voturi. În cursă au mai fost alți cinci candidați, dar niciunul nu a depășit 7% din voturi.

Ultimele estimări

Ultimele sondaje de opinie, realizate în această săptămână, îi dau ca favorit pe generalul în rezervă Petr Pavel care este creditat cu 53% dintre voturi, în timp ce pentru Andrej Babis ar vota 38% dintre alegători. 9% dintre cei intervievați au declarat că încă sunt indeciși. Prezenţa la vot se anunță a fi una record pentru un scrutin prezidenţial, respectiv 84% dintre alegători, potrivit sondajului.

Funcţia de preşedinte nu are autoritate executivă, dar șeful statului numește primul ministru, şefii băncii centrale şi nominalizează judecătorii pentru Curtea Constituţională. De asemenea, preşedinţele are un cuvânt de spus şi în ceea ce privește politica externă a statului.

Potrivit presei locale, atât Petr Pavel, care a deţinut o funcţie militară de rang înalt în cadrul NATO, cât şi liderul opoziţiei, populistul Andrej Babis, care a fost prim-ministru în perioada 2017-2021, ar avea probabil o orientare pro-occidentală mai pronunțată decât actualul preşedinte, Milos Zeman, al cărui mandat se încheie în luna martie. El a fost timp de zece ani în fruntea Cehiei.

Agende diferite

Petr Pavel are 61 de ani şi susţine continuarea ajutorului militar pentru Ucraina, precum şi adoptarea monedei euro. Andrej Babis are 68 de ani, deține o avere impresionantă și are o relație foarte bună cu premierul Ungariei, Viktor Orban. În trecut, Babis s-a pronunţat împotriva ajutorului militar acordat Ucrainei, iar în ultima săptămână l-a atacat pe Pavel pentru că ar fi pro-război.

Ambii au fost membri ai Partidului Comunist înainte de 1989. Babis a lucrat în comerţul exterior şi a fost înregistrat ca informator al poliţiei secrete din perioada comunistă, lucru pe care îl neagă cu vehemență. Pavel şi-a început cariera militară în anii 1980 şi s-a înscris la un curs de pregătire pentru serviciile de informaţii ale armatei, pe care l-a finalizat după prăbuşirea regimului comunist, potrivit news.ro.