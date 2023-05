Un fotbalist din Serie A, condamnat la cinci ani de închisoare. O carieră remarcabilă s-a făcut praf

Fotbalul din Italia se confruntă cu tot mai multe scandaluri. Ultimul dintre ele se învârte în jurul pariurilor sportive. Armando Izzo (31 de ani), fundașul central al echipei Monza, a fost găsit vinovat într-un caz de pariuri sportive. Tribunalul din Napoli l-a condamnat pe fostul jucător al națioanalei Italiei la cinci ani de închisoare.

Izzo a jucat pentru mai multe echipe din Serie A până când se semneze cu Monza în anul 2022, printre care se numără Avellion, Genoa și Torino. Nu este pentru prima dată când fotbalistul italian este acuzat pentru aceste fapte. În același dosar este implicat și un văr de-al fotbalistului, care a fost condamnat și el la un an și jumătate de închisoare.

Armando Izzo a pariat pe meciuri în anul 2014

Fostul internațional italian a pariat, în anul 2014, pe meciul din antepenultima etapă din campionat al echipei sale Avellino. Ulterior, el a fost acuzat că a făcut acest pariu împreună cu un clan mafiot, care era condus de vărul său Umberto Accurso. Avellino și Modena se luptau să ajungă pe un loc de baraj de promovare în Serie A. Echipa lui Izzo a pierdut, ceea ce a însemnat că echipa adversă s-a calificat în plaf-off-ul pentru promovare.

Decizia tribunalului nu este definitivă, iar fotbalistul italian o poate ataca în instanță. Un alt membru al clanului mafiot a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare, potrivit Stiripesurse.ro. Fundașul italian a avut ocazia să facă pasul cel mare în fotbalul englez în anul 2019, după un sezon foarte bun la Torino.

Izzo a spus că a fost ofertat de Arsenal și că îi pare foarte rău că a refuzat această ofertă. „Am simțit ceva pentru Torino, am crezut în proiect și am mai rămas un an. Am marcat șase goluri în acel an și nu m-a mai văzut nicio echipă. Și mă întrebam: «cum este posibil să nu existe echipă?». Visul meu a fost să merg la Inter, dar nu am reușit niciodată”, a declarat fotbalistul.