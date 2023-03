Fotbalul românesc, zguduit de un imens scandal: 20 de arbitri, acuzați că joacă la pariuri sportive pe cote de 30

Aceștia sunt acuzați de faptul că au jucat la pariuri sportive, pe meciurile dintre echipele pe care le-au arbitrat, ceea ce conduce la ideea că rezultatele au fost viciate.

Ancheta vizează peste 20 de arbitri, din liga a doua și a treia, care acum trebuie să se apere și să se prezinte la audierile care au loc la Departamentul de Integritate al Federației Române de Fotbal. La final, cei în cauză pot să rămână fără calitatea de arbitru FRF.

Acuzația care li se aduce acestor arbitri se referă la încălcarea gravă a regulamentelor FRF, care le interzic arbitrilor să joace la pariuri sportive, sens în care ar putea să vicieze grav rezultatul meciurilor pe care le arbitrează.

”Vorbim de arbitri care fac parte din loturile pentru Liga 2 și Liga 3! S-a început procedura de anchetare a acestora”, susțin anumite surse din cadrul FRF.

Cum se joacă arbitrii la pariurile sportive

Oficialii Federației Române de Fotbal susțin că arbitri cercetați pariau la mizele sportive, pe cartonașele galbene acordate în timpul meciurilor.

Florin Prunea, fost component al ”naționalei de aur” a fotbalului românesc, a dezvăluit cum se joacă la pariurile sportive, dacă ești implicat în anumite meciuri.

”Ce am auzit, de arbitri, că se joacă pe cartonașe în minutul fix, cutare, cotă 30. Penalty în minutul cutare, cine are primul corner. La ce tâmpenii îi duce capul! Sunt lucruri mult mai grave, în care știa tot stadionul, în care președinții sunau și spunea să parieze repede, toate rudele. Sunt grave! Nu am nimic cu oamenii care joacă. Dar să fie din interiorul fotbalului, e foarte grav”, a comentat Florin Prunea, referitor la subiect, semn că acuzațiile sunt mai vechi.

Burleanu susține ancheteleFRF

Președintele FRF, Răzvan Burleanu declara în cursul zilei de joi, că susține anchetele declanșate de Departamentul de Intregritate, acest lucru fiind și un semnal că în fotbalul românesc se urmărește instaurarea unui climat de normalitate.

Mai mult, Burleanu a lăsat să se înțeleagă că autoritățile judiciare ale Statului au fost deja sesizate cu privire la activitatea unor fotbaliști sau arbitri, care sunt implicați în acest fenomen al vicierii rezultatelor unor partide de fotbal.

”Toate anchetele care au fost în desfăşurare până acum confirmă faptul că ne interesează să avem un fotbal marcat de integritate. Departamentul de integritate anchetează foarte multe cazuri la nivelul fotbalului. Din păcate, nu vă putem împărtăşi care sunt cazurile şi în ce faze de derulare se află. În cele mai multe dintre cazuri există o colaborare cu organele statului. În cele mai multe cazuri am beneficiat de sprijinul autorităţilor statului, pentru că şi resursele sunt cu totul altele”, a declarat Burleanu, citat de gsp.ro.