Un fost ministru de Externe al României avertizează: „Trebuie să ne obișnuim cu o nouă lume”

Dan Andronic și Radu Coșarcă au discutat, azi, la podcastul difuzat pe evz.ro și canalul de YouTube Hai România cu fostul ministru de Externe al Cristian Diaconescu. Marele subiect al emisiunii, agitația la nivel mondial, lumea într-o schimbare profundă, noi reguli internaționale de funcționare.

Despre schimbarea care se vede de la zi la zi și despre instabilitate a explicat fostul demnitar, care a spus că trebuie să ne obișnuim cu noile reguli ale jocului, altele decât cele cu care eram învățați.

„După cum știți, la Davos, premierul canadian a spus: ordinea mondială s-a terminat. O ruptură, este clar. În egală măsură, din zona americană, la fel, cancelarul Germaniei a avut același tip de retorică.

Trebuie, din păcate, să ne obișnuim cu o gândire strategică, alta decât cea de până acum. Cum bine ai menționat, Dan, este vorba de un anume tip de acțiune care se numește proiectarea forței.

Ce înseamnă acest lucru? De la caz la caz, de la regiune la regiune și de la națiune la națiune nu există o normă comună. Înțelegeam ce înseamnă extinderea valorilor și standardelor NATO și ale Uniunii Europene spre Est. Până acum câțiva ani. ată că acum avem o dezvoltare. care presupune afirmare națională, mult mai clară, mult mai serioasă”, a explicat invitatul podcastului.

Cristian Diaconescu spune că diplomația românească trebuie să fie mai incisivă în aceste momente de cumpănă, la discuțiile vitale care au loc în Occident.

„Adică nu putem spera că în sălile în care, slavă Domnului, intrăm pentru că suntem parteneri cu lumea occidentală, putem rămâne banali, pentru că acolo oricum nu se decide nimic împotriva noastră.

Nici acum nu se va decide nimic împotriva noastră, numai că trebuie să fii mult mai asertivi, cum mai zicem noi. Ori din acest punct de vedere, astăzi, este foarte important, pătrând noțiunea metaforei, să-ți faci poze la Kiev, la Sofia, la Ankara, la Budapesta, la Belgrad, la Chișinău. Sau mai ales la Chișinău.

Am văzut tentația unei anume tip de inerții. Contează să mă legitimez intern făcând poze la Washington, la Berlin și la Paris. Sigur, este important și este necesar, dar repet. Lumea merge foarte repede. Într-un discurs de forță și trebuie să vii ca să ai succes național cu un proiect regional”, a mai spus fostul ministru de Externe.