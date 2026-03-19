Deputat PNL: Cel care a cedat în timpul negocierilor pe buget a fost Grindeanu. Nu va fi premierul PSD la rotativă

Deputat PNL: Cel care a cedat în timpul negocierilor pe buget a fost Grindeanu. Nu va fi premierul PSD la rotativăSorin Grindeanu. Sursa foto: Facebook
Deputatul PNL Florin Roman susține că liderul PSD Sorin Grindeanu a fost cel care a cedat în negocierile privind bugetul. „Cel care a cedat este Sorin Grindeanu. Nici nu avea altă soluție, după ce a împins PSD în izolare”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Florin Roman susține că cel care ar fi cedat ar fi fost, de fapt, Grindeanu

Deputatul PNL a afirmat că informațiile apărute „pe surse”, potrivit cărora premierul Ilie Bolojan ar fi cedat în disputa privind bugetul, sunt „false”.

„Cel care a cedat este Sorin Grindeanu. Nici nu avea altă soluție, după ce a împins PSD în izolare, iar PSD a amenințat cu blocarea bugetului”, a declarat acesta.

„Cel care a pierdut este liderul arogant al PSD”

Florin Roman a susținut că PSD a încercat inițial să impună un amendament de 1,1 miliarde de lei prin majorarea deficitului bugetar, însă în final s-a ajuns la tăieri din bugetul Ministerului Justiției.

„Ieri, PSD vroia să își impună un amendament de 1,1 miliarde de lei prin creșterea din nou a deficitului bugetar. Azi, Grindeanu a trebuit să accepte ca pentru orgoliul său trebuie să taie de la ministrul PSD al justiției din buget, nu din creșterea deficitului. Cel care a pierdut este liderul arogant al PSD, exact cum am anticipat de dimineață”, a explicat acesta.

Potrivit deputatului PNL, Grindeanu ar fi fost „practic obligat să accepte o reașezare de sume între două ministere conduse de PSD. Și să prezinte înfrângerea ca victorie. Nu este cazul, dimpotrivă, Grindeanu și-a redus substanțial puterea viitoare de negociere”.

Poziția lui Grindeanu în partid ar urma să fie afectată

Florin Roman a afirmat că această evoluție va avea efecte asupra poziției lui Sorin Grindeanu în partid.

„După această strategie greșită ce a împins PSD la izolare în Parlament, va mai dau o prognoză: Grindeanu nu va mai fi premierul PSD la rotativă, ci un alt pesedist. Să rămână aici!”, a mai scris acesta.

1 comentarii

  1. Theo spune:
    19 martie 2026 la 15:52

    Alegeri anticipate!

