Anca Serea este una dintre mamele cele mai ocupate din showbizul românesc. Mamă a șase copii, soția lui Adrian Sînă nu are timp să se plictisească și-și dedică cea mai mare parte a timpului creșterii și îngrijirii tinerilor membri ai familiei. Anca Serea și partenerul ei se gândesc și la un al șaptelea copil, chiar dacă în ultima perioadă s-a vorbit despre problemele financiare pe care le-ar avea cuplul. Anunțul a fost făcut de Anca Serea, într-o emisiune de televiziune. Decizia a fost luată și va fi pusă în aplicare.

Îi este dor să doarmă

„L-aş mai face şi pe-al şaptelea şi o să îl fac, cu siguranţă. Îmi doream să fiu educatoare când eram mică, de aici şi dragostea asta pentru copii. Toate vecinele mă rugau să am grijă de cei mici şi mă răsplăteau cu o bomboană sau ceva dulce. Dacă este ceva de care îmi e dor din viaţa dinainte de a avea copii este să dorm. Acest lucru nu prea îl mai fac acum”, a declarat Anca Serea la PRO TV.

Ea a rememorat propria-i copilări, una liniștită, simplă și lipsită de griji. „Am avut o copilărie foarte frumoasă. Am fost crescută de bunica mea o bună perioadă de timp, iar, când am intrat la şcoală, am mers la Tecuci. A fost o copilărie simplă, dar frumoasă. Mâncăm fructe şi legume naturale, nespălate, fără griji”, a mai afirmat vedeta.

Datorii către școala privată și bancă

Adrian Sînă și Anca Serea ar traversa o perioadă delicată din punct de vedere financiar, din cauza restricțiilor impuse de pandemia de coronavirus, care au dus și la anularea spectacolelor muzicale, conform wowbiz.ro.

Sursa citată a scris că cei doi au acumulat datorii la o școală privată la care învață copiii lor. Suma de 2.136 de euro a ajuns la 3.642, după acumularea penalizărilor. De asemenea, o altă problemă este legată de un credit bancar. Restanța este de 3.400 de euro.