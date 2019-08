Fost președinte la Rapid, FC Brașov, Astra Giurgiu și Dunărea Călărași, Dinu Gheorghe a fost surprins într-o casă de pariuri, anunță spynews. „Vamă” a explicat pentru gsp.ro că el nu pariază, dar joacă la loto.

„Da, am fost la o casă de pariuri, dar am jucat la loto. Am jucat la Loto Grecia, dar n-am pariat niciodată. Am mai și câștigat uneori, joc și la Loto 6 din 49 din România. Am aceleași numere norocoase, pe care le joc mereu”, a afirmat Gheorghe, care a intrat în grabă în casa de pariuri și a parcat ilegal. „Mare brânză ce am făcut, că am parcat mașina pe stradă și n-am traversat pe la zebră. Vă dați seama cum am fost filmat?! Alte lucruri nu aveți de făcut?”, a mai spus fostul președinte.

