Un cunoscut militant creștin anti-vacinare a murit în spital după ce s-a infectat cu coronavirus. Problema care i-a fost fatală

Marcus Lamb, un foarte cunoscut militant creștin anti-vaccin, a murit după ce a fost spitalizat cu Covid-19, a anunțat familia sa.

Lamb a fondat rețeaua de televiziune creștină Daystar Television Network în anul 1997. Soția sa, Joni Lamb, a anunțat moartea televanghelistului în cadrul programului Daystar transmis pe Facebook. Ea a spus că soțul ei avea diabet, dar era sănătos și a fost spitalizat după ce a fost diagnosticat cu Covid-19.

Marcus Lamb era un mare opozant al vaccinări. El recomanda diverse tratamente pentru coronavirus

„El nu a vorbit niciodată despre asta, dar avea diabet, dar îl ținea sub control. Era foarte sănătos, mânca sănătos, își ținea greutatea scăzută și își ținea mereu zahărul la un nivel bun. Dar cu încercarea de a trata Covid și pneumonia, diferitele protocoale care sunt folosite, inclusiv multe dintre protocoalele despre care am vorbit aici pe Daystar, și le-am folosit, și eu le-am folosit și am trecut cu brio prin Covid.

A provocat o creștere a glicemiei și o scădere a oxigenului și de aceea a ajuns la spital, pentru a avea oxigen. El a crezut 100% în tot ceea ce am vorbit aici, la Daystar. A ajutat atât de mulți oameni din întreaga lume cu tratamente pentru Covid… Încă mai susținem asta, evident””, a afirmat soția celui decedat.

Atrăgea atenția asupra vaccinului, care este „o injecție experimentală”

Marcus Lamb s-a pronunțat adesea împotriva vaccinurilor Covid-19 în emisiunea sa. Într-un episod de la începutul acestui an, în care au apărut activiștii anti-vaccin Robert F. Kennedy Jr. și Del Bigtree, Lamb a spus că vaccinul Covid-19 nu era „cu adevărat un vaccin”, ci „o injecție experimentală” care era „periculoasă”. Marcus Lamb a susținut că oamenii mor sau au tulburări neurologice din cauza vaccinului, conform CNN.

Centrele americane pentru Controlul și Prevenirea Bolilor spun că vaccinurile Covid-19 sunt sigure și eficiente și că orice efecte adverse după vaccinare „sunt rare, dar pot apărea”. Persoanele care nu sunt vaccinate împotriva Covid-19 au avut de 11 ori mai multe șanse de a muri din cauza bolii și de 10 ori mai multe șanse de a fi spitalizate din cauza bolii, potrivit unui studiu publicat de CDC.