Un copil de doi ani a murit de foame în SUA. Ar fi ajuns să mănânce bucăți de scutec și gips-carton

Un copil de doi ani din statul american Indiana a murit în condiții extreme de neglijență, după ce ar fi ajuns să mănânce bucăți de scutec și gips-carton, potrivit anchetatorilor citați de Fox News. Părinții sunt acuzați că au întârziat ore întregi să ceară ajutor, deși copilul nu mai prezenta semne de viață.

Tatăl copilului a fost cel care a alertat autoritățile pe 31 martie, în jurul orei 13:20, apelând serviciul de urgență 911 după ce micuțul fusese găsit fără suflare de mama sa, Katherine Carter. În declarațiile oferite ulterior anchetatorilor, părinții au susținut că ultima dată când și-au văzut copilul în viață a fost în jurul orei 23:00, în seara precedentă. Diferența de aproximativ 14 ore până la momentul apelului a ridicat semne de întrebare în anchetă. Deși medicii au început imediat manevrele de resuscitare la sosire, copilul, identificat drept Erik Reichard, a fost declarat decedat la fața locului.

Un detectiv implicat în anchetă a descris în documentele oficiale condițiile în care a fost găsit minorul, indicând că decesul nu survenise recent. „Mi-am dat seama, pe baza pregătirii și experienței mele, că micuțul era decedat de mai multe ore. Culoarea pielii era deja schimbată", a notat acesta, referindu-se la semnele observate la fața locului. Anchetatorii au mai precizat că băiatul se afla într-o stare fizică extrem de precară, fiind sever subnutrit și prezentând numeroase leziuni pe corp. Printre acestea se numărau răni vizibile și urme de mușcături de insecte, indicii care arătau o perioadă îndelungată de neglijență. De asemenea, copilul cântărea aproximativ 6,8 kilograme, o valoare mult sub nivelul normal pentru vârsta sa. În fața polițiștilor, mama a declarat că minorul ajunsese să își mănânce scutecele, iar anchetatorii suspectează că acest comportament a fost provocat de foame severă. În acest context, autoritățile iau în calcul faptul că lipsa alimentației adecvate a avut un rol esențial în deteriorarea stării de sănătate a copilului.

Investigația a scos la iveală condiții extrem de precare în locuința familiei, unde mai trăiau încă doi copii. Autoritățile au decis imediat scoaterea acestora din mediul respectiv, unul dintre ei fiind internat în spital din cauza malnutriției și deshidratării severe. Potrivit poliției, camerele copiilor erau pline de murdărie și fecale. Pe podea au fost găsite bucăți de gips-carton, vopsea exfoliată, fragmente de scutece și numeroase insecte.

Într-unul dintre dormitoare, anchetatorii au descoperit un pat de copil înconjurat de resturi, precum și o oliță plină cu fecale și urină, care părea să nu fi fost curățată de o perioadă îndelungată.

În timp ce spațiile destinate copiilor erau într-o stare deplorabilă, dormitorul părinților se afla într-o stare complet diferită. Potrivit documentelor din dosar, camera acestora era curată, ordonată și bine întreținută.

Anchetatorii au remarcat prezența unei lenjerii de pat îngrijite, lipsa dezordinii și un nivel general de igienă care contrasta puternic cu restul locuinței.

Examinarea medico-legală a indicat prezența unor materiale străine în organismul copilului. Medicii au descoperit în colon substanțe de tip gel și fragmente albe, compatibile atât cu materialele din scutece, cât și cu resturi de gips-carton sau vopsea.

Concluzia oficială a fost că decesul a survenit din cauza malnutriției severe și a deshidratării, în contextul unei neglijențe grave. Cazul a fost încadrat ca omor și neglijență, iar ancheta continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor în care s-a produs tragedia.