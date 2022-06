Exclusiv. Un bolnav psihic, martor în dosarul Gheorghe Ursu. Surprize la ultimul termen de la Înalta Curte

Apelul se judecă de doi ani și două luni la completul de trei judecători ai ÎCCJ, complet condus de judecătoarea Valerica Voica. Din componența completului mai fac parte judecătorii Constantin Epure și Alin Sorin Nicolescu.

Scurt istoric al “dosarului Ursu”

Inginerul Gheorghe Ursu a fost arestat în anul 1985 sub acuzația de deținere de valută, după ce în urma unei percheziții la el în casă au fost găsite diferite sume de bani străini în valoare totală de 17 dolari. Procesul verbal de percheziție a fost făcut de Vasile Hodiș, pe atunci locotenent major la Direcția a VI-a a Securității iar la percheziție a participat și Marin Pârvulescu, pe atunci maior în cadrul aceleiași direcții a securității. Gheorghe Ursu a fost reținut și dus în arestul Direcției de Cercetări Penale din cadrul Inspectoratului General de Miliție aflat în Calea Rahovei nr 37. În aceiași clădire, dar la numărul 39 funcționa și arestul Direcției a VI-a a Securității.

Au fost câteva condamnări la începutul anilor 2000

Gheorghe Ursu a fost închis în celulă cu doi infractori de drept comun, Marian Clită și Gheorghe Radu zis Gicuță. Cei doi l-au bătut pe disident până când acesta a fost internat în Spitalul Penitenciar Jilava, unde a și murit câteva zile mai târziu. După Revoluția din Decembrie 1989, au fost condamnate la închisoare mai multe persoane printre care col(r) Tudor Stănică, fost șef al Miliției Capitalei, col(r) Mihail Creangă, fost șef al arestului Direcției de Cercetări Penale a Miliției și Marian Clită, criminalul inginerului Ursu. Stănică nu a făcut închisoare reușind să își amâne executarea pedepsei de mai multe ori din cauze medicale, Creangă a făcut 7 ani de închisoare iar Clită a ieșit după 9 ani pentru bună purtare însă a reintrat în pușcărie după ce a ucis o stewardeză în Danemarca.

Familia Ursu a cerut despăgubiri colosale

Familia disidentului Gheorghe Ursu a deschis un nou proces împotriva foștilor securiști, Vasile Hodiș și Marin Pârvulescu, precum și împotriva foștilor demnitari comuniști care au condus securitatea și miliția în perioada în care a fost omorât Ursu, George Homoștean și Tudor Postelnnicu. Ultimii doi au decedat însă Postelnicu a rămas în dosar deoarece a fost inculpat când era în viață și este reprezentat în proces de către o avocată din oficiu. Lui Gheorghe Ursu i-ar fi fost înscenat, la vremea aceea, un dosar de drept comun, în realitate el fiind un opozant al regimului Ceaușescu și o sursă pentru Europa Liberă care critica regimul comunist. Urmașii lui Gheorghe Ursu s-au constituit parte civilă și au cerut statului român despăgubiri morale de 3 milioane de euro și 100 mii euro daune materiale.

Toată lumea a fost prezentă, mai puțin ANAF

La termenul de marți ar fi trebuit audiați trei martori însă s-a prezentat numai Florinel Palamariu, fost subofițer la arestul central al Direcției de Cercetări Penale din IGM. Ceilalți doi martori propuși de partea civilă, Gheorghe Pascale și Florica Toader, nu au venit, din motive de vârstă și sănătate. Familia Ursu a fost reprezentată de avocatul Alexandru Terța de la SCA Mușat și Asociații.

La această societate de avocatură a lucrat și judecătoarea Corina Corbu, actuala președintă a ÎCCJ în perioada 2014-2018, cât a fost judecată în dosarul pe care i l-a făcut DNA. După ce a fost achitată definitiv, aceasta a revenit în magistratură. Fostul judecător Nicolae Trăistaru este avocatul colonelului în retragere Vasile Hodiș. Cu excepția ANAF care este apelant, parte responsabilă civilmente, și care nu s-a prezentat la niciun termen, în rest toate părțile au fost la termen. Ministerul de Interne și SRI prin consilieri juridici și Tudor Postelnicu prin avocat din oficiu.

Avocatul lui Hodiș cere ca titulatura clientului său să fie respectată

Chiar înainte de audierea singurului martor prezent, avocatul Nicolae Trăistaru a cerut instanței să țină cont de statutul clientului său. “Statutul inculpatului Hodiș Vasile, la data începerii procesului era de colonel în rezervă, acum, la vârsta de peste 60 de ani, statutul este de colonel în retragere. Sintagma de colonel în retragere trebuie să-i însoțească în permanență numele. Vă mulțumesc!”, a precizat acesta. “A, da?! Consemnăm…”, i-a răspuns judecătoarea Voica, președinta completului de judecată. După care l-a chemat pe martor la microfon.

Martorul spune că ar fi fost sfătuit să nu își mai aducă aminte

Florinel Palamariu este un bărbat mare și foarte gras. Îmbrăcat într-o cămașă în dungi verticale, scoasă din pantaloni și adidași albaștri în picioare. L-am văzut pe hol, înainte de a intra în sală de judecată. Mergea greu și respira și mai greu, uneori chiar gâfâit. La un moment dat am crezut că i s-a făcut rău. Stătea pe banchetă cu ochii închiși și respira sacadat și șuierat. Însă s-a ridicat și cu mersul legănat de om care are probleme cu picioarele, a intrat în sală. A depus jurământul și s-a închinat de mai multe ori cu evlavie după ce a rostit “Așa să-mi ajute Dumnezeu!”

După ce a depus jurământul, a confirmat că își menține declarațiile date în faza urmării penale și la instanța de fond. Apoi a fost întrebat dacă a încercat cineva să-l influențeze când a dat acele declarații. “Au fost încercări la telefon, inclusiv am fost acostat pe stradă, să nu îmi mai aduc aminte atâtea lucruri că au trecut niște ani, că mai îmbătrânim și mai uităm și ne mai sclerozăm, dar mie nu mi-a fost teamă. Asta vreau să vă spun…”, a susținut martorul. Instanța l-a privit câteva clipe cu mirare apoi judecătoarea Voica a schimbat subiectul. “Bun, deci în toamna lui 1985, unde erați cu locul de muncă, ce funcție îndeplineați și să ne spuneți în ce împrejurări l-ați cunoscut pe inginerul Gheorghe Ursu”, a început aceasta seria întrebărilor.

Gheorghe Ursu a stat în celulă în zona “Catanga”, care e “Katana”

Martorul povestește că în toamna lui 1985, “când s-a întâmplat nenorocirea”, era subofițer, șef de schimb la arestul DCP-IGM. “Șeful meu era maiorul Creangă Mihail, de nu l-aș mai fi avut șef…”, povestește martorul. Cei trei judecători îl privesc cu oarecare nemulțumire pentru remarcile personale. Martorul pare că nu bagă de seamă grimasele judecătorilor și își continuă declarația. Povestește cum inginerul Gheorghe Ursu a fost adus mai întâi în postul 1-17, apoi în postul 18-23, “pe holul mic”.

“Mi se pare că a stat chiar în celula 23”, își amintește fostul gardian. După care a continuat: “Am avut o surpriză total neplăcută când domnul Ursu a fost mutat în postul 24-35. Mai era cunoscut printre deținuți sub denumirea de Catanga. Numele venea de la o sabie din Asia cu care erau executați prizonierii, așa era de rău acolo. Erau omorâți oamenii…”. Probabil că porecla corectă era Katana, pentru că așa se numește sabia la care face referire. Președinta instanței deja pare deranjată și îi cere martorului să nu mai facă floricele ci să răspundă la obiect, fără alte aprecieri personale.

Pe inginerul Ursu îl scotea la anchetă Securitatea

Instanța vrea să afle cine și cum îl scotea la anchetă pe inginerul Ursu. Martorul Palamariu își amintește de un episod când a fost cerut la anchetă de cei de la securitate. A venit la el un subofițer de securitate cu bon de scoatere la anchetă. Bonurile Securității difereau de cele ale Miliției, erau mai mari și aveau o dungă roșie pe diagonală.

“Eu nu știam că domnul Ursu era anchetat de Securitate, eu știam că e la noi la Miliție. M-am dus și i-am spus șefului meu, Mihail Creangă și el mi-a spus, dă-l, dă-l!”, povestește martorul. Apoi Palamariu relatează cum l-a luat înapoi pe arestat. “L-a adus subofițerul de la securitate cam după o oră și jumătate. Era roșu la față și avea momente de instabilitate, un fel de clătinat”, își amintește martorul. Avocatul Trăistaru se întoarce spre minte și îmi șoptește “l-a dus la maiorul Datu de la anti-KGB.” M-a făcut curios așa că am stabilit să mai schimbăm câteva vorbe afară.

Când a fost dus la cabinetul medical, Ursu avea spume la gură

Au urmat întrebările instanței cu privire la ce s-a întâmplat în celulă, când inginerul Ursu a fost bătut de cei doi deținuți de drept comun. Martorul povestește că arestații se puteau înscrie la cabinetul medical marțea și joia. Gheorghe Ursu a făcut cerere pentru cabinet, dar nu își mai amintește dacă a fost marți sau joi. “De la celulă până la cabinet am observat că domnul Ursu era foarte roșu la față, avea spume albe la colțurile gurii și se clătina rău. L-am întrebat ce s-a întâmplat și mi-a răspuns, ce, nu știți ce fac ăia în cameră cu mine? “, povestește Palamariu. Își mai amintește că doctorul, un lt. colonel , l-a ținut doar câteva minute și l-a trimis pe cameră cu promisiunea că o să-i dea niște medicamente.

Șeful arestului l-a făcut tâmpit și tăietor de lemne și i-a cerut să nu se mai bage nimeni

Președinta instanței l-a întrebat pe martor dacă, atunci când patrula pe coridorul arestului, a auzit ceva suspect din celula în care era Ursu, Clită și Răducanu. “Am auzit niște zgomote din celulă și i-am auzit pe Clită și Răducanu cum îl măscăreau pe domnul Ursu”, povestește martorul. “Adică ce făceau? Și dumneavoastră ce ați făcut, ați intervenit?”, întreabă președinta Voica. “Îl înjurau. Eu am deschis vizorul și am ridicat vocea la cei doi. Aceștia s-au potolit dar după câteva minute Clită și Răducanu iar au început să-l agreseze pe domnul Ursu”, spune martorul.

Palamariu mai povestește că s-a dus să raporteze șefului său, Mihail Creangă, despre ce s-a întâmplat dar acesta l-a înjurat și i-a spus să nu mai intervină. “M-a făcut tâmpit, prost și tăietor de lemne și mi-a spus să nu mai intervenim”, își amintește Palamariu.

Criminalii erau informatorii Miliției

Fostul subofițer mai povestește că a aflat de la ceilalți subofițeri care făceau de serviciu pe arest că cei doi infractori, Clită și Răducanu îl băteau zilnic pe inginerul Ursu, inclusiv cu papucul de plastic. Apoi a urmat o afirmație care a captat atenția instanței. “Vreau să vă spun că Marian Clită și Gheorghe Răducanu erau informatorii Miliției. Știu asta pentru că eu îi scoteam la contact pentru rapoarte. Îi duceam în anumite camere din sediul”, a declarat martorul.

Despre ziua în care Gheorghe Ursu a fost dus la spital, martorul nu știe decât din spusele colegilor, deoarece nu fusese de serviciu în acea zi. A aflat de la ceilalți gardieni că inginerul Ursu a fost dus la Spitalul Penitenciar Jilava în stare gravă unde a și murit după 4-5 zile.

Clită și Răducanu se dădeau anchetatori și-l anchetau pe Ursu

Au urmat întrebările părților pentru martor. Primele întrebări au fost cele ale procuroarei de la PÎCCJ. Aceasta a vrut să afle, printre altele, de ce se purtau violent Clită și Răducanu cu inginerul Ursu. “Cei doi au fost băgați în cameră cu domnul inginer. Ei se dădeau drept anchetatori în camera de arest…”, răspunde acesta. “Păi ce, erau anchetatori?”, întreabă mirată președinta instanței. “Ei, erau?! Cum să fie? Erau jegurile pușcăriilor!”, răbufnește martorul. Cei din sală pufnesc în râs. “Liniște în sală! Dacă aveți de râs, ieșiți pe hol și râdeți și vă întoarceți după!”, îi apostrofează judecătoarea Voica.

“I-am auzit pe cei doi când îl întrebau pe domnul Ursu de ce trimitea la Șopârlița, adică la Europa Liberă, scrisori împotriva lui tătucul nostru, adică Ceaușescu. Că Ceaușescu era tătucul lor, că dădea decrete după decrete de grațiere…”, își continuă martorul declarația. “Tot atunci i-am auzit pe Clită și pe Răducanu că l-au întrebat pe domnul Ursu unde-i jurnalul. La care acesta le-a răspuns că a declarat deja în anchetă unde e jurnalul. Ce anchetă, bă, lasă că facem noi anchetă, i-au zis cei doi”, își mai amintește martorul.

Când trebuia dus Gheorghe Ursu la spital, nu a mai pornit mașina

Avocatul Alexandru Terța a vrut să știe dacă în celule exista tehnică de ascultare. Martorul îi confirmă că existau microfoane în celule. De câte ori era adus un arestat nou, trebuia informat biroul T.O., adică Tehnică Operativ. Probabil pentru a i se asocia vocea cu numele. Apoi martorul mai povestește că prin 1986 au venit niște civili care au schimbat microfoanele vechi în mai multe celule.

Mai este întrebat despre ziua în care inginerul Ursu a fost dus la spital, dacă au existat incidente. Martorul declară că a aflat de la colegi că au fost probleme cu mașina. Bă nu pornea, bă nu avea combustibil. Cu alte cuvinte cineva a vrut să tragă de timp dar nu poate spune cu certitudine dacă a fost cu intenție și cine a făcut-o. În timp ce povestește, fostul subofițer are momente de agitație, pufnește, ridică vocea. Apoi explică starea lui: ”sunt precipitat pentru că am probleme de sănătate.” Instanța îl întrerupe. “Haideți, răspundeți și ne spuneți după ce probleme aveți! Vreți să stați jos?”, îl întreabă judecătoarea Voica. “Nu, dacă voiam vă ceream…”, îi răspunde martorul.

Martorul a mințit în anchetă că a fost luat la mișto

A venit rândul avocatului apărării să pună întrebări. Acesta a vrut să știe ce vechime avea martorul în serviciu când s-a întâmplat nefericitul eveniment și la ce vârstă s-a pensionat din Miliție. Palamariu a răbufnit și s-a întors spre avocat țipând: ”de când sunt eu de interes…?” Imediat intervine președinta instanței: ”Stați, stați, vă rog!”, după care respinge întrebarea ca nefiind relevantă. Avocatul Trăistaru își continuă întrebările pentru martor. L-a întrebat dacă a fost anchetat în 2003 alături de securiștii care au fost condamnați, Stănică și Creangă. Acesta își amintește că a fost audiat dar nou i s-a adus nicio acuzație. Apărarea mai vrea să știe de ce a declarat la vremea aia că nu l-a cunoscut pe inginerul Ursu. “Am declarat procurorului Joarză că nu-l cunosc pentru că m-a luat la mișto și m-a întrebat dacă știam că domnul Ursu are talent literar. I-am răspuns și eu tot la mișto că nu-l cunosc și că eu nu mergeam la muncă să fac compuneri cu arestații”, i-a răspuns martorul.

Martorul recunoaște că a fost pensionat din cauza unor afecțiuni psihice

La final a venit o întrebare care a bulversat instanța dar și pe avocații părții civile care l-au propus martor pe Palamariu. “Ne poate spune martorul, desigur, dacă vrea, de ce a fost pensionat pe caz de boală la 28 de ani? Ce diagnostic i-a fost pus?”, a întrebat avocatul Trăistaru. “Da, vă răspund! Dacă eu prezint interes și nu Gheorghe Ursu… Asta e o jignire, doamna Președinte!”, a început să țipe martorul.

Imediat a intervenit președinta și a restabilit liniștea. “Nu este o jignire. Instanța stabilește relevanța întrebării. Nu trebuie să vă supărați și nu trebuie să discutați fără să vi se acorde cuvântul”, l-a apostrofat judecătoarea. După câteva momente în care s-a consultat cu colegi din completul de judecată, președinta instanței i-a cerut martorului să răspundă la întrebare. “Am fost pensionat pe caz de boală cu tulburare depresivă recurentă, episod depresiv mediu. Nu mi-e rușine, asta a fost boala. Și nu mi-a afectat memoria sau inteligenta…”, răspunde răstit martorul Florinel Palamariu. “Noi nu mai avem întrebări, doamna Președinte. Vă mulțumesc!”, a încheiat avocatul Trăistaru interogatoriul.

Instanța amenință cu amendă judiciară

Avocata inculpatului Pârvulescu a vrut să știe, printre altele, dacă arestatul Gheorghe Ursu a avut vreun raport de pedepsire pe timpul detecției în arestul Miliției. “Da, a fost, îmi amintesc că a avut, dar nu-mi amintesc cine i l-a făcut, cine, cum… Au trecut anii, nu mai țin minte”, a răspunsul martorului. “S-a făcut vreo anchetă administrativă după moartea domnului Ursu?”, întreabă avocata. “Nu, nimic, doar după Revoluție…”, a declarat Palamariu. Avocata apărării a reușit să-l scoată iar din sărite pe martor. L-a întrebat de unde știe ce a declarat la urmărire penală, dacă a văzut cu ochii lui sau i-a povestit cineva.

Palamariu a început să pufnească, să țipe și să gesticuleze, lucru care a deranjat-o pe președinta instanței. “Domnul Palamariu, vă atrag atenția că sunteți în fața unei instanțe. E a câta oară când vă atrag atenția. Să știți că puteți fi amendat judiciar pentru o astfel de atitudine în fața instanței!”, l-a apostrofat judecătoarea Voica. “Da, dar să știți că eu nu am nimic cu dumneavoastră. Nu am nimic personal cu dumneavoastră…”, răspunde confuz martorul.

Criminalul Marian Clită va fi audiat la Înalta Curte

Cum reprezentanții SRI și MAi nu au avut întrebări de pus, ședința de judecată a luat sfârșit. A mai durat vreo 10 minute până când martorul Florinel Palamariu și-a citit declarația și a semnat-o. Între timp instanța a stabilit continuarea cercetării judecătorești. Printre alți martori ce urmează să fie audiați, instanța a dispus citarea la penitenciar a criminalului Marian Clită. Următorul termen va fi 6 Septembrie. La plecare am mai zăbovit preț de vreo jumătate de oră alături de fostul judecător Nicolae Trăistaru, în prezent avocat. Mi-a spus că este și în “Dosarul Revoluției”, îl reprezintă pe generalul Rus.

De ce ar fi fost anchetat inginerul Ursu de un ofițer anti-KGB

În “dosarul Ursu” zice că sunt niște ciudățenii. La fond, unde a obținut achitarea clienților săi, a aflat că juristului SRI i s-a cerut de către șefi să facă non-combat. A spus asta în instanță și SRI l-a retras pe respectivul jurist, înlocuindu-l cel de acum. Care și el este tot non-combat, chiar dacă SRI este parte civilmente responsabilă. L-am mai întrebat de ce să fi fost anchetat inginerul Ursu de către un ofițer de la UM0110 cunoscută ca unitatea anti-KGB. Mi-a spus punctul său de vedere.

Zice că inginerul Gheorghe Ursu a călătorit în peste 30 sau 35 de țări. A cerut instanței să ceară informații de la Direcția Pașapoarte însă i-a fost respinsă propunerea de probă. Mai crede că inginerul ar fi făcut parte, într-un fel sau altul, din DIE dar că ceva s-a întâmplat, undeva s-a rupt căruța. Tot avocatul Trăistaru îmi mai spune că, mai sunt câțiva ani și se vor desecretiza arhivele securității și atunci vom ști ce a fost.