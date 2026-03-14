Un bărbat înarmat cu o sabie a fost împușcat în picior după ce a atacat un polițist în Poiana Lacului

Polițiștii argeșeni și echipa de acțiuni speciale au intervenit în localitatea Poiana Lacului pentru a opri un bărbat de 47 de ani care arunca cu pietre în trecători și autovehicule. Agresorul a fost rănit în picior după ce a atacat un agent cu sabia, relatează news.ro.

Scandal în Poiana Lacului din cauza unui bărbat înarmat cu o sabie

Mobilizarea poliției în localitatea Poiana Lacului, județul Argeș, a avut loc sâmbătă, în jurul orei 14:00, după ce localnicii au semnalat că un bărbat de 47 de ani, înarmat cu o sabie, arunca, fără nicio grijă, cu pietre în direcția trecătorilor și a mașinilor care circulau pe o stradă din comună.

Inițial, la fața locului au ajuns polițiștii de la secția locală. Agresorul s-a refugiat la etajul unui imobil aflat în construcție și a continuat să arunce obiecte către forțele de ordine.

Intervenția Serviciului pentru Acțiuni Speciale

Având în vedere comportamentul agresiv al bărbatului, a fost solicitat sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, care au intervenit inclusiv cu negociator. Pe parcursul intervenției, bărbatul a continuat să se manifeste violent, aruncând cu pietre în direcția polițiștilor, ulterior, refugiindu-se pe acoperișul imobilului și fiind înarmat cu un corp tăietor de tip sabie. Pentru imobilizarea acestuia, polițiștii au folosit gradual mijloacele din dotare, respectiv spray iritant-lacrimogen, grenade iritant-lacrimogene și grenade tip flash-bang, fiind executate și focuri de avertisment cu muniție neletală”, a transmis Poliția Argeș.

Scandal Poiana Lacului

La un moment dat, agresorul a încercat să lovească cu sabia un luptător de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale. Atunci, colegii polițistului atacat au tras focuri de avertisment cu muniție letală, iar ulterior l-au împușcat pe bărbat în picior. Rănile nu îi pun viața în pericol.

Urmările după scandalul din Poiana Lacului provocat de un bărbat de 47 de ani

Persoanei rănite i-a fost acordat primul ajutor la fața locului, iar un echipaj medical a preluat ulterior cazul pentru îngrijiri de specialitate. De asemenea, procurorul de serviciu din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești a fost informat pentru a dispune măsurile legale necesare.

În urma verificărilor, bărbatul a fost identificat ca fiind persoana suspectată de săvârșirea unei infracțiuni de distrugere, comisă în dauna unei spălătorii auto, în urmă cu câteva zile.

