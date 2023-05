Blestemul jocurilor de noroc. Ce a păți un bărbat din Iași care a câștigat 80.000 de euro

Adrian Froicu a câștigat 78.000 de euro la tombola „House of Money”, sumă de bani pe care a primit-o într-o pungă de plastic. Tombola a avut loc pe data de 24 martie. Ulterior, ieșeanul ar fi fost amenințat cu moartea să împartă câștigul cu ceilalți participanți la tombolă. Totul s-ar fi întâmplat chiar de față cu patronul sălii de jocuri de noroc, dar și alți oameni din local. Managerul „Royal Slots & Roulette” a încercat să dovedească printr-un clip video că i-a oferit banii câștigătorului de drept.

Fiecare participant la tombolă a pariat unul sau mai multe bilete, iar Adrian Froicu a fost cel care în urma extragerii a câștigat un apartament de lux în valoare de 78.000 de euro. Ieșeanul a ales să primească premiul în bani și nu apartamentul, iar din acest moment amenințările cu moartea și agresiunile fizice au început să apară. El a explicat că la această tombolă au mai participat și alte zece persoane.

„La finala acestei tombole trebuia să se împartă acest premiu în valoare de 78.000 de euro, dar, dacă o persoană nu voia să se împartă premiul, nu se mai împărțea. Eu am nimerit să trag cheia câștigătoare și am ales premiul în bani în locul apartamentului. Eu nu am vrut să împart premiul cu ceilalți jucători, dar nu am fost singurul care a făcut această observație, a mai fost un bărbat care a fost extras de două ori și nici el nu a vrut să împartă premiul”, declară Adrian Froicu” a spus Adrian Froicu.

Amenințat cu moartea pentru un premiu la jocurile de noroc

Persoanele care au participat la tombolă au început să îl amenințe cu moarte și să îl agreseze fizic pe Adrian Froicu în momentul în care acesta a refuzat să împartă premiul în mod egal cu ei. Ieșeanul a mărturisit că în cele din urmă a cedat și a plecat acasă cu suma de 20.000 de euro. Restul sumei de aproape 50.000 de euro a fost împărțită întrei ceilalți participanți. Bărbatul susține că cei care l-au agresat au fost participanți fictivi la tombilă și că, de fapt, lucrează ilegal la acea sală de jocuri de noroc.

„Eu consider că totul a fost un jaf premeditat, deoarece am fost amenințat cu moartea de către ceilalți jucători și ulterior am fost și agresat fizic pentru că nu am vrut să împart banii. Sunt angajați la negru de către această mafie a sălilor de noroc, pentru ca omul care câștigă premiul cel mare să nu scoată banii din sală”. Adrian Froicu a mai adăugat că o situție de acest gen a mai avut loc la o altă sală „Royal Slots & Roulette” din oraș. Ieșeanul a explicat că atunci o femeie a fost înșelată de angajații localului.

Adrian Froicu a depus deja plângere la Poliție și la Parchetul de pe lângă Tribunalul Iași , dar nu a fost luată nicio măsură. „Sunt declarate evenimentele la Parchet, după care s-a deschis dosar penal și a fost trimis la Secția 4 de Poliție, unde am fost să dau o declarație superficială, comparativ cu cele descrise de mine la Parchet, dar și cum s-au desfășurat faptele. Angajații firmei nu mi-au acordat protecția cuvenită și nu au făcut nimic pentru a se evita conflictul, chiar au încurajat sa fiu înșelat și tâlhărit”, a mai spus ieșeanul.

Val de scandaluri la „Royal Slots & Roulette” din Iași

Nu este pentru prima dată când această sală de jocuri din Iași este implicată într-un scandal. Un incident asemănător a avut loc în luna noiembrie a anului 2022. O femeie a câștigat tombola de atunci și a primit drept premiu un apartament de 78.000 de euro. Femeia a vrut să primescă premiul în bani și nu locuința. În cele din urmă, ea a ajuns acasă doar cu 7.000 de euro.

Silviu Scutaru, managerul „Royal Slots & Roulette”, a spus că are drept dovadă un clip video de câteva secunde în care se poate vedea cum i-a dat toți banii într-o pungă de plastic lui Adrian Froicu. Managerul sălii de jocuri a zis că nu are acordul avocatului pentru a face publică acea filmare. Scutaru a mai adăugat că regulamentul tombolei presupune că dacă cei 10 participanți vor să împartă marele premiu, acest lucru este permis.

„Eu am filmare pe telefon cum i-am dat domnului toți banii. Cei zece finaliști se înțeleg între ei să împartă banii, așa a fost și la cazul de la gară, și la acesta de aici. Bărbatul a spus că împarte banii cu ceilalți jucători și ulterior nu a mai vrut să facă asta. Eu, pățind ce am pățit la gară, am zis, în cazul acesta, să fac un proces-verbal unde să se împartă banii la cei zece finaliști”.

A fost sau nu a fost bătut Adrian Froicu

Managerul a explicat că problema tombolei de pe 24 martie a fost că Adrian Froicu a avut două tichete pariate și nu a vrut să împartă banii pe care i-a câștigat. Scutaru a mai adăugat că nu a luat în calcul această variantă și că a pregătit 10 procese verbale pentru ca fiecare participant să primească o parte din premiu. „Nu am trecut în regulament că, dacă unul nu este de acord să împartă cu ceilalți, nu se mai împart. Câștigătorul tombolei a împărțit banii, dar nu i-a împărțit corect”.

Managerul sălii de jocuri a mai adăugat că filmările de pe camerele din local se șterg după două săptămâni și că nu poate spune dacă Adrian Froicu chiar a fost agresat fizic sau nu. Mai mult decât atât, Scutaru susține că l-a filmat pe câștigător în timp ce primea banii. „Acum eu nu pot spune că domnul a fost sau nu bătut, pentru că de față cu mine nu s-a întâmplat nimic, însă eu nu am de unde știu ce s-a mai întâmplat după. Camere de filmat sunt, însă înregistrările se șterg după două săptămâni”, a declarat Silviu Scutaru pentru BZI.ro.