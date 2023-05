Când e cel mai bun moment să îți faci cont la un cazino 

Mai exact, un jucător bun cântărește fiecare pas: de la suma pe care o investeste, cand scade sau creste miza, cand cumpara special, pana la cazinoul online pe care-l alege. Si nu doar atat: potrivit acestor jucatori exista anumite jocuri care au o rata mai mare de castig. Sau, la fel, exista anumite perioade de timp in care un jackpot ajunge sa fie platit. Bineinteles, depinde si de frecventa cu care jucatorii intra pe slot-ul cu acel jackpot.

Da, exista multe, multe necunoscute la cazinouri, mai ales pentru cei care de abia acum incep sa guste din bucuria acestor jocuri. Asa ca va propunem sa o luam pe rand, sa descifram fiecare necunoscuta din acest puzzle si sa va aratam ca norocul de la jocurile de noroc mai e si dupa cum si-l face fiecare.

Intr-adevar, depindem in mare masura de mâna destinului, dar depindem mult și de noi, de cat de bine suntem pregatiti la fiecare capitol: de la suma cu care plecam, la miza, la jocul ales, la cazinoul online, la cum alegem intre culori (la jocurile rosu-negru), absolut fiecare detaliu conteaza.

Când e cel mai bun moment să îți faci cont la un casino online

StarCazino va propune sa analizam fiecare capitol al jocului la casino si sa va oferim cele mai bune solutii. Sa va oferim un ghid cat mai profund pentru a va creste considerabil sansele de castig. Iar primul subiect pe care l-am ales si pe care-l vom dezbate aici este urmatorul: cand e cel mai bun moment sa-ti faci cont la un casino online. Evident, multi oameni vor spune ca oricand e un moment excelent sa-ti faci cont. Dar adevarul nu e chiar asa. Exista momente mai bune cand poti profita la maxim.

Și care sunt aceste momente? Inainte de a le spune, am luat in calcul absolut toate aspectele ce tin de pregatirea jucatorului: anume ca ti-ai asigurat un capital care nu-ti afecteaza stabilitatea financiara, ca avem in vedere cazinourile legale, licentiate, toate aspectele legale si normale. Acestea sunt de la sine intelese, noi ne referim la acele sfaturi care se refera la sansele de a castiga cat mai mult.

Doua aspect cruciale

Ok, iata despre ce este vorba. Este foarte important sa cunoastem situatia unui casino inainte de a ne inregistra la el, inainte de a ne face cont. Si ce insemna acest lucru, mai precis? E bine sa cunoastem cat de cat doua lucruri: cat de mare e acel cazino pe piata jocurilor de noroc (daca e printre cele mai mari, mai faimoase, care au cota de piata cat mai mare etc) si, in al doilea rand, cand a intrat pe piata romaneasca. Pe scurt, daca e mare si daca e nou. Nu sunt aspect complicate, nu zice nimeni ca trebuie sa faceti o analiza macroeconomica sau financiara ultra-sofisticata, nu! Nimic din toate astea. Daca aveti cunostinte minime despre domeniul jocurilor de noroc, veti sti care sunt cele mai mari cazinouri si care sunt cele din al doilea val. Asa cum stim si in cazul agentiilor de pariuri, stim care sunt cele mai mari din Romania, cele mai puternice, si care sunt cele mai micute, cele nou intrate pe piata.

Bun, si la ce ne ajuta sa cunoastem aceste doua aspecte: care sunt cazinourile nou intrate pe piata si cat de mare e fiecare casino pe piata? Si iata raspunsul: dintr-un considerent de mare finete! Pentru ca, de cele mai multe ori, cazinourile nou intrate pe piata incearca sa atraga jucatorii cu oferte cat mai bune, cu bonusuri si promotii cat mai avantajoase, cu multe oferte cu rotiri gratuite. De exemplu, au existat cazinouri care au oferit peste o mie de rotiri gratuite pentru jucatorii noi. Si, repet, gratuite, fara depunere! Sa vii cu toti prietenii la cazinourile astea, nu alta!

Promotii si bonusuri uriase

Deci, sa recapitulam: primul moment bun e atunci cand cazinoul e nou, cand de abia intra pe piata! Caci va lansa multe oferte bune pentru a atrage jucatorii! Acesta e primul aspect! Dar el nu e intotdeauna un adevar absolut, nu e o regula sa se intample mereu asa! Caci acest prim aspect e corelat direct cu al doilea aspect: cat de mare e cazinoul nou care a intrat pe piata! Caci, de multe ori, daca e un cazinou mare, acesta nu se va grabi cu oferte fabuloase, care presupun cheltuieli mari, ci va apela la strategiile clasice, reclama, publicitate puternica, bazandu-se mai mult pe renumele brandului.

In concluzie, avem doua criterii importante: cand a intrat cazinoul online pe piata, cat de nou este si, in al doilea rand, cat de mare este. Verificati aceste lucruri, veti vedea ca avem dreptate in cele mai multe cazuri. Si inca ceva: dincolo de momentul de inceput, exista si alte situatii cand e bine sa incepem sa jucam la un casino, nu neaparat cand intra pe piata. Dar despre acest fapt, intr-un articol viitor, pe care-l puteti gasi aici.