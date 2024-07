Sport Jocurile Olimpice. Jaqueline Cristian, adversară dură în turul doi. Va înfrunta o triplă câștigătoare de Grand Slam







Paris. Jaqueline Cristian, aflată pe locul 61 WTA, s-a calificat în turul doi al turneului olimpic de tenis de la Paris și va juca împotriva triplei câștigătoare de Grand Slam, Angelique Kerber.

Jocurile Olimpice. Jaqueline Cristian va avea o adversară dură în turul doi

Fost lider WTA, care a anunțat că se va retrage după Jocurile Olimpice, Angelique Kerber a învins-o pe japoneza Naomi Osaka în primul tur, cu scorul de 7-5, 6-3. De cealaltă parte, Jaqueline Cristian a reușit să o elimine în runda inaugurală pe Caroline Garcia, favorita gazdelor și numărul 25 mondial, după un meci intens încheiat cu 5-7, 6-3, 6-4.

Jaqueline Cristian a declarat că, deși a făcut câteva greșeli în primul set, era conștientă că poate reveni datorită formei sale fizice bune. Încrezătoare în capacitatea sa, românca a mărturisit că nu s-a simțit deloc inferioară adversarei sale, chiar dacă aceasta era mai bine clasată și avea susținerea publicului. „Nu m-am simțit deloc inferioară că adversara mea era mai bine clasată și avea așa susținere din partea publicului", a declarat românca, potrivit COSR.

În ceea ce privește atmosfera din arenă, Jaqueline a spus că i-a adus aminte de experiența trăită la Roland Garros pe arena Lenglen a fost fantastică. Mai mult, încurajările publicului pentru adversara sa, Carolina Garcia, au fost cele care au motivat-o și mai mult. „Când spectatorii strigau ”Alle, Carolina!, ”Alle Le Bleu!” ”Bravo, Carolina!” mă gândeam că strigătele și aplauzele sunt pentru mine. M-am hrănit cu vuietul sălii și cu încurajările pentru Garcia!”, a adăugat ea.

Jaqueline Cristian: Doar simpla prezenţă la Jocuri este un vis împlinit

Sportiva a menționat că nu se simte obosită și consideră simpla prezență la Jocurile Olimpice, un vis împlinit. Fiecare meci jucat la această competiție este pentru ea o experiență uimitoare, iar scorul nu este o preocupare majoră în acest moment.

„În plus, sunt extrem de entuziasmată că sunt la Jocurile Olimpice şi simt o mare bucurie să joc pentru România. Este ceva unic, care se întâmplă o dată la patru ani şi am venit decisă să ajung cât mai departe. Mai ales acum că am debutat cu o victoie, sunt foarte fericită. Nu mă simt obosită şi abia aştept meciul de mâine de la dublu. Pentru mine, doar simpla prezenţă la Jocuri este un vis împlinit, aşa că fiecare meci pe care îl joc este ceva uimitor! Nici măcar nu mă gândesc la scor!”, a adăugat ea.

Duminică, 28 iulie, va juca alături de Ana Bogdan la dublu

Traseul lui Jaqueline Cristian continuă și într-o altă competiție din cadrul Jocurilor Olimpice. Duminică, 28 iulie, aceasta va juca la dublu alături de Ana Bogdan contra japonezelor Shuko Aoyama Ena Shibahara, pe terenul numărul 12 de la Roland Garros. Meciul va începe la ora 13.00.

Următorul meci pe aceeași arena va fi între perechea Irina Begu / Monica Niculescu și Hsieh Su-Wei/Tsao Chia Yi, din Taipei.