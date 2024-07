Economie DuPont, alături de armata SUA de peste două secole. De la praf de pușcă pentru Războiul Civil la costumele astronauților de pe Lună







DuPont este o companie americană din industria chimică, a doua din lume după capitalizare (după BASF) și a patra după vânzări (după BASF, Dow Chemical și Ineos). Dar care este este povestea din spatele succesului?

Totul a început în 1802 când Eleuthère Irénée du Pont, cunoscută în familie drept Irénée, cumpără 95 de acri pe râul Brandywine (deasupra actualului Muzeu Hagley). Familia du Pont, care a emigrat în Statele Unite din Franța, intenționează să înceapă să producă praf de pușcă.

Peter Bauduy, un prieten care trăia în marea comunitate franceză din Wilmington, se alătură companiei în calitate de partener. Afacerea, denumită E.I. du Pont de Nemours & Co., începe cu un capital de 36 000 de dolari. Optsprezece acțiuni fiind vândute pentru 2.000 de dolari fiecare.

DuPont vinde primul praf de pușcă

În anul 1804, primul praf de pușcă este gata de vânzare. Butoaiele sunt marcate „Brandywine Powder”.

Trei ani mai târziu, în 1807 vânzările ajung la 43.000 de dolari. Fabrica trece printr-o explozie, iar siguranța devine o prioritate. De la momentul incidentului muncitorii trebuie să poarte pantofi fără metal pentru a evita scânteile și sunt controlați pentru a nu introduce chibrite în clădire.

În același an, o altă fabrică de praf de pușcă din Connecticut ia numele „Brandywine”, astfel încât marca comercială a companiei este schimbată în „DuPont”.

În timpul Războiului din 1812, DuPont vinde mai mult de 1 milion de kilograme de praf de pușcă la o medie de 40 de cenți pe kilogram către guvernul SUA și unitățile militare. Vânzările au ajuns la 148.597 de dolari, în valoare de aproximativ 2 milioane de dolari astăzi.

Urmează o perioadă de extindere. Astfel că în 1813 Irénée cumpără moșia Hagley de la Thomas Lea pentru a adăuga noi fabrici de pulbere.

Anul 1815 și concurența

Baudey părăsește compania, își înființează propria fabrică de pulbere la sud de Wilmington și o dă în judecată pe Irénée pentru valoarea acțiunilor sale la DuPont. Litigiul durează până în 1824, când este soluționat în favoarea lui Irenee.

În același an o explozie ucide nouă oameni, primele victime ale companiei. Irénée înființează un plan de pensii pentru văduve și orfani.

În martie 1818, cinci fabrici de pulbere explodează și distrug cea mai mare parte a operațiunilor DuPont. După explozie, Irénée începe să reconstruiască. Timp de un an, nu s-a mai produs pulbere în secțiunea din curtea superioară a fabricii.

Anul 1834 este cel mai trist din istoria companiei. Irénée moare la Philadelphia pe 31 octombrie, după o scurtă boală.

Trei ani mai târziu după tragedie, în 1837, fiii lui Irénée, Alfred Victor; Henry și Alexis formează un parteneriat pentru a conduce compania.

Un nou început

1851 vine cu vânzări semnificative. Cererea de praf de pușcă și explozibili în timpul Războiului Crimeii și al Goanei după aur din California este robustă.

Între 1850 și 1855, vânzările cresc cu o rată medie anuală de 22 %.

În 1857 Lammot du Pont, fiul lui Alfred și chimistul companiei, primește primul brevet al companiei pentru nitratul de sodiu. Acesta este utilizat ca înlocuitor al salpetrului în fabricarea pulberii de explozie.

1861 - Începe Războiul Civil. Lammot pleacă în Anglia într-o misiune secretă pentru guvern, pentru a cumpăra suficient salpetru pentru a aproviziona forțele Uniunii cu praf de pușcă.

Ulterior, în 1876 DuPont începe să cumpere interese funciare în fabrici rivale, inclusiv California Powder Works. California Powder deținea o filială de dinamită, Hercules Powder; lângă Cleveland.

În 1881 Lammot du Pont cumpără Hercules după ce a construit o fabrică de dinamită lângă Gibbstown, N.J., numită Repauno Chemical Co. El este ucis într-o explozie din 1884. DuPont răscumpără participațiile lui Lammot și devine cel mai mare producător de dinamită din țară.

Planuri de extindere

În 1891 o suprafață mare este cumpărată la Carney's Point, N.J., pentru un acces mai bun la transport, noi laboratoare și dezvoltarea unei pulberi fără fum.

1899, parteneriatul este transformat în corporație în Delaware.

În ianuarie 1902, a treia generație de du Pont decide să vândă afacerea. Alfred I. du Pont, o a patra generație du Pont, dorește să cumpere compania și apelează la ajutorul verilor săi, T. Coleman și Pierre S. du Pont. Martie.

Verișorii cumpără afacerea pentru 12 milioane de dolari. Ei încep să creeze noțiunea de „companie mare”.

Iulie: Compania, care are aproximativ 800 de angajați, își sărbătorește centenarul prin organizarea unei petreceri pentru 3.000 de persoane, cu focuri de artificii și tragere la țintă. August: Compania devine cel mai mare producător de explozivi din țară prin achiziționarea Laflin & Rand Powder Co. pentru 4 milioane de dolari.

În 1903 o a doua unitate de cercetare, Stația Experimentală, este deschisă lângă vechile fabrici. Sunt angajați șaisprezece cercetători științifici cu normă întreagă.

Începe să se lucreze la găsirea unor utilizări alternative pentru produsele din nitroceluloză.

În 1904 compania votează pentru construirea unui nou sediu în centrul orașului Wilmington, care să găzduiască 500 de angajați. Pierre vrea să numească clădirea Wilmington Trust pentru a-și promova banca, dar Alfred spune că ar trebui să fie un „monument al strămoșilor noștri”. Se numește clădirea DuPont. Planul de pensii pentru lucrătorii cu peste 15 ani de experiență este adăugat ca beneficiu.

Afaceri cu concurența

În anul 1907 DuPont a achiziționat un total de 108 concurenți. Guvernul federal intentează un proces antitrust împotriva companiei în temeiul Sherman Antitrust Act. Este creată marca ovală.

Ulterior, compania achiziționează Fabrikoid Co., producător al unei piei artificiale.

Aceasta este prima achiziție a DuPont a unei companii care nu este implicată în domeniul explozivilor.

În 1911o instanță federală se pronunță împotriva DuPont, afirmând că afacerea sa cu explozivi a restricționat comerțul prin dominarea industriei.

Compania este reorganizată pentru a prelua controlul de la Alfred, despre care unii membri ai familiei cred că nu este interesat să schimbe compania.

Anul 1912 vine pentru DuPont cu un acord cu Departamentul de Justiție pentru divizarea companiilor de pulberi Hercules și Atlas.Noile companii vor produce jumătate din pulberea neagră din țară și 42% din dinamită.Vânzările se ridică la 35 de milioane de dolari - în valoare de aproximativ 636 de milioane de dolari în prezent.

Bani în urma războiului

1914- Începe Primul Război Mondial în Europa. Pulberea fără fum este folosită pentru prima dată în război. DuPont acceptă să furnizeze pulbere aliaților.

În 1915 acțiunile companiei se vând cu 300 de dolari pe acțiune. Pierre aranjează discret, prin intermediul DuPont Securities (ulterior Christiana Securities), cumpărarea acțiunilor vărului său Coleman pentru 200 de dolari pe acțiune. Alfred crede că societatea ar fi trebuit să cumpere acțiunile.

O ruptură în familie începe atunci când vărul Philip, un susținător al lui Alfred, depune plângere pentru a opri vânzarea. DuPont își accelerează diversificarea, cumpărând producătorul de materiale plastice nitrocelulozice Arlington Co. Această achiziție este urmată de Fairfield Rubber Co. și Harrison Inc., un producător de vopsele și produse chimice. Explozivii reprezintă 97% din activitate.

Pentru efortul din Primul Război Mondial, DuPont construiește cea mai mare fabrică de pulbere fără fum din lume lângă Nashville, Tennessee, pentru 83,8 milioane de dolari. Cunoscută sub numele de Old Hickory, fabrica a angajat 30.000 de bărbați și femei. DuPont a construit aproape 4.000 de case, apartamente, hoteluri, școli, biserici, teatre și spitale, precum și 1.112 clădiri pentru fabrică.Laboratorul Jackson este construit la Deepwater, N.J. pentru coloranți de lucru și, mai târziu, pentru aditivul tetraetil plumb pentru benzină, care îmbunătățește performanța motoarelor de automobile.

Extinderea gamei de produse

În 1924 sunt introduse vopselele și lacurile pentru lemn Duco.DuPont Cellophane Co. începe producția în Buffalo, N.Y.

1926, anul în care veniturile sunt mai mult decât duble, ajungând la 43 de milioane de dolari între 1923 și 1926.Aceasta echivalează cu aproximativ 439 de milioane de dolari.

În 1928 Wallace Hume Carothers, geniul cercetării de la Universitatea Harvard, este vine pentru a conduce programul de cercetare a polimerilor la Stația Experimentală.

În 1931 DuPont cumpără Newport Chemical Co. din Newport, Del.Formează Krebs Pigmen and Color Corp. în cadrul unității sale Grasselli Chemicals pentru a produce pigment de dioxid de titan, un pigment alb.Carothers și grupul său de oameni de știință fac prima descoperire și compania anunță că va începe să producă cauciuc sintetic; denumit NEOPRENE.

Mixul de produse DuPont era acum 95% non-explozivi. Compania lansează o campanie de relații publice și sloganul „Better Things for Better Living...Through Chemistry” debutează în cadrul emisiunii radio săptămânale «The Cavalcade of America». Fabrica de pigmenți din dioxid de titan se deschide la Edgemoor. Laboratorul Haskell de toxicologie industrială se deschide la Stația experimentală.

Producție record

În 1945 DuPont produce cantități record de pulbere fără fum și TNT. Patruzeci la sută din explozibilii utilizați de Aliați în cel de-al Doilea Război Mondial sunt furnizați de DuPont. De asemenea, DuPont produce fire de nailon pentru parașute.

1941- DuPont construiește 54 de fabrici în 32 de locații pentru efortul de război. Guvernul solicită DuPont să participe la proiectul strict secret Manhattan. DuPont construiește Hanford (Washington) Engineering Works, în valoare de 350 de milioane de dolari, pentru a produce plutoniu pentru dezvoltarea bombei atomice.DuPont a construit un oraș pentru a sprijini lucrările.

În anul 1964 Curtea Supremă a Statelor Unite judecă mai multe cauze antitrust legate de DuPont decât orice altă companie. Cele trei cazuri DuPont constituie 15% din hotărârile antitrust majore.

În 1951 se finalizează o extindere de 30 de milioane de dolari la Stația Experimentală și se deschid 19 clădiri noi. Compania cheltuiește 47 de milioane de dolari pe cercetare.

1952 este un an important. Compania își sărbătorește cea de-a 150-a aniversare la Hagley. Începe procesul antitrust care implică GM. Comitetul executiv începe să stea departe de achiziții de teama unor noi acțiuni antitrust. Este dezvoltat filmul de poliester MYLAR.

În 1954 Se deschide laboratorul de cercetare textilă Chestnut Run. Apoi, în 1958

Fibra K, un elastic sintetic care a ajuns să fie cunoscut sub numele de LYCRA, devine unul dintre cele mai de succes produse ale companiei și stabilește o nouă clasificare a fibrelor, elastanul sau Spandex.

1960- Compania intră pe piața instrumentelor științifice, a echipamentelor medicale, a produselor de transfer termic, a produselor pentru construcții și a benzilor magnetice. DuPont cheltuiește 100 de milioane de dolari pentru a lansa 41 de produse noi în acest deceniu. De asemenea, compania intră în domeniul biologiei moleculare și al produselor farmaceutice.

DuPont ajunge pe lună

În 1969 astronauții din misiunea Apollo II pășesc pe Lună. Aceștia poartă costume de protecție care au 20 de straturi conținând materiale fabricate de DuPont.Compania cumpără Endo Laboratories, producătorul anticoagulantului Coumadin.

Compania renunță în 1971 la fabricarea pulberii negre și a dinamitei. De asemenea, renunță la Corfam, produsul său din piele artificială numit de New York Times „DuPont's $100 million Edsel”. Este introdus fungicidul BENLATE.

1973- După 15 ani de cercetare și dezvoltare și 500 de milioane de dolari, este introdus KEVLAR, o fibră ușoară foarte rezistentă, utilizată, printre altele, în vestele antiglonț și pentru consolidarea pereților clădirilor.Vânzările companiei depășesc 5 miliarde de dolari.

1974, anul care aduce probleme. Criza petrolului creată de embargoul OPEC intervine într-un moment în care 70% din produsele companiei sunt pe bază de petrol. Veniturile scad cu 31%.

În 1978 DuPont vinde The News Journal Co. către Gannett Co. pentru 60 de milioane de dolari. Ziarul a fost deținut din 1972 de Christiana Securities, un holding al familiei Du Pont.

DuPont își întrerupe afacerea cu coloranți și iese din vânzările de explozivi în anul 1980

1981- Conoco, a noua cea mai mare companie petrolieră din lume, este achiziționată pentru 7,8 miliarde de dolari în numerar și acțiuni.

În anul 1987 Charles J. Pedersen, un chimist pensionat al DuPont, câștigă primul Premiu Nobel al companiei pentru descoperirea compușilor chimici numiți „eteri corona”.

1988- NASA anunță că CFC sau cloroflourocarburile diminuează stratul de ozon. DuPont, un producător de CFC, decide să oprească producția până în anul 2000.

1989- Noul CEO Edgar S. Woolard Jr. stabilește un obiectiv de reducere a costurilor fixe cu 1 miliard de dolari în doi ani. Benlate 50 DF este rechemat din cauza prezenței erbicidului Atrazine.

„Miracolele științei”

1990- Sute de fermieri susțin că Benlate 50 DF le-a distrus culturile și au intentat procese împotriva DuPont.DuPont plătește multe dintre despăgubiri, dar ulterior se apără, afirmând că produsul nu a fost de vină.

199- Compania devine sponsor NASCAR al lui Jeff Gordon.

1997- Compania cumpără 20% din acțiunile Pioneer Hi-Bred International Inc. din Des Moines, Iowa, un producător de semințe de porumb și soia.DuPont cumpără Protein Technologies International Inc, un producător de proteine din soia.

1999- Conoco este vândută acționarilor printr-o divizare în două părți.Executivii o descriu ca parte a unui plan pe termen lung de extindere de la produsele chimice la științele vieții.

1999- „Miracolele științei” devine noul motto. DuPont achiziționează restul de 80% din Pioneer pentru 7,7 miliarde de dolari.DuPont renunță la cea mai mare parte a proprietății sale imobiliare din centrul orașului Wilmington, vânzând clădirile înalte Nemours și Brandywine.Compania deține în continuare clădirea DuPont, care adăpostește Hotelul Du Pont, The Playhouse și birourile companiei.

În anul 2001 Laboratorul Haskell începe să efectueze studii pentru alte companii.Se vinde DuPont Pharmaceuticals pentru 7,8 miliarde de dolari.Producția de Benlate se încheie.

200 de ani de DuPont

2002- DuPont anunță că va vinde sau se va separa de afacerile sale cu nylon, poliester și Lycra până la sfârșitul anului 2003. DuPont sărbătorește cea de-a 200-a aniversare pe 19 iulie.

2007- DuPont dezvăluie un plan imobiliar pe cinci ani care ar face din Chestnut Run Plaza cel mai mare centru de angajare din Delaware.Planul implică vânzarea campusului Barley Mill Plaza de 100 de acri de la Del. 141 și Lancaster Pike în Greenville.Cele 24 de clădiri ale campusului Barley Mill, cu o suprafață totală de aproximativ 1 milion de metri pătrați, sunt vândute către o entitate Stoltz Real Estate.

În 2009 Ellen J. Kullman devine cea de-a 19-a persoană care conduce DuPont. Ea este prima femeie director executiv.

2011- DuPont își extinde afacerea existentă în domeniul alimentar prin achiziția, în valoare de 5,8 miliarde de dolari, a Danisco din Danemarca, o companie producătoare de ingrediente și enzime alimentare.

2013- Nelson Peltz și firma sa Trian Fund Management cumpără o participație de 2,7% din DuPont, estimată la 1,8 miliarde de dolari.

2014- Trian face presiuni asupra DuPont pentru a îmbunătăți performanța financiară a companiei.Printre altele, Trian evidențiază unitatea de ospitalitate a DuPont, care include Hotelul du Pont și Teatrul DuPont din clădirea DuPont, ca fiind o piedică în calea performanței financiare a companiei.

În 22 dec. 2014 DuPont anunță că își va muta birourile corporative în suburbia Chestnut Run Plaza în 2015, marcând sfârșitul unei ere în centrul orașului Wilmington. Compania va continua să opereze hotelul și teatrul. După ce, la jumătatea anului 2015, DuPont își va diviza afacerea cu produse chimice de performanță în Chemours Co., această nouă societate cotată la bursă se va muta în clădirea DuPont.

Războiul din compania DuPont

8 ianuarie 2015

Trian lansează un război prin procură pentru a obține patru locuri în consiliul de administrație al DuPont. Aceasta este cea mai mare companie vizată vreodată de un investitor activist și primul război al procurilor din istoria de 213 ani a DuPont.

12 ianuarie 2015- DuPont anunță că își va vinde afacerea teatrală veche de 102 ani către The Grand Opera House. Teatrul DuPont din clădirea DuPont, numit timp de decenii The Playhouse, este redenumit The Playhouse on Rodney Square.

Feb. 2015- Trian Group își depune declarația preliminară de procură și lansează un site web pentru ca acționarii să obțină informații despre planul Trian de îmbunătățire a performanței financiare a DuPont.Trian solicită locuri în consiliul de administrație.

Martie 2015- Kullman și directorul principal al DuPont, Alexander Cutler, îi transmit lui Peltz că consiliul a respins în unanimitate propunerea Trian de a soluționa lupta pentru procură.

13 mai 2015- CEO-ul Kullman respinge candidații Trian la consiliul de administrație în cadrul votului acționarilor.

2 iunie 2015- DuPont taie între 5 și 7% din forța de muncă a unității sale de produse chimice de performanță înainte ca aceasta să se transforme într-o entitate separată.

1 iulie 2015- DuPont scindează divizia sa de produse chimice de performanță într-o companie separată, denumită Chemours.

13 iulie 2015- DuPont este etichetat drept o încălcare „gravă” a standardelor federale de siguranță la locul de muncă, în urma unei a doua inspecții a fabricii din La Porte, Texas, unde patru angajați au fost uciși într-o scurgere masivă de gaze în 2014.

Un nou director

În 5 octombrie 2015 Ellen Kullman se retrage brusc din companie, începând cu 16 octombrie. Ed Breen, fostul șef al Tyco, preia funcția de CEO interimar.

9 noiembrie 2015- Breen este numit director general permanent.

În 11 dec. 2015 DuPont și Dow Chemical anunță că vor fuziona într-o nouă companie, denumită DowDuPont, în ceea ce oficialii ambelor companii au numit o „fuziune între egali”. Urmează ca, în termen de 24 de luni, să se divizeze în trei companii separate și independente, cotate la bursă.

20 iulie 2016- Acționarii DuPont aprobă o fuziune cu fostul rival The Dow Chemical Company.

31 ianuarie 2017- DuPont își vinde afacerea hotelieră către Buccini/Pollin, punând capăt exploatării hotelului vechi de 104 ani. De asemenea, compania scoate la vânzare DuPont Country Club, notează Delaware Online.