Un bărbat a deschis ușa de la casă și a avut parte de șocul vieții lui: Am sărit în sus

​​Un bărbat din Florida care a răspuns la o bătaie la uşa sa din faţă a fost muşcat de un aligator lung de aproape 3 metri. Inițial, el a crezut că are parte de musafiri și s-a grăbit să le deschidă. Acesta a mai declarat că animalul a început să tremure violent și că a fost la un pas să-l omoare.

„Am sărit în sus şi m-am îndreptat şi am deschis uşa, am ieşit în timp ce încercam să ajung la lumini şi abia am ieşit pe uşă şi mi-a prins piciorul şi [a început] să tremure foarte violent. A fost o surpriză şi un şoc total. Bănuiesc că l-am surprins pe aligator la fel de mult cum m-a surprins el pe mine”, a spus el. Hollingsworth a fost muşcat de coapsă şi dus la un spital.

Comisia pentru Conservarea Peştelui şi a Faunei Sălbatice din Florida a găsit aligatorul şi l-a eutanasiat. Nu este primul aligator care sperie sau atacă oamenii din Florida. În urmă cu o lună, și o femeie de 85 de ani care îşi plimba câinele a murit când un aligator a tras-o într-un iaz din sud-estul Floridei. Ea a încercat să își salveze animalul, dar fără rezultat, potrivit News.

S-a trezit cu un aligator în bucătărie

Un alt aligator uriaș a spart geamul unei locuințe, în Florida, apoi a pătruns în casă prin deschizătura făcută. Incidentul s-a petrecut la 3 dimineața, iar proprietara s-a trezit cu reptila uriașă printre sticlele de vin. Ea a declarat că aligatorul i-a distrus pereții casei și toată bucătăria.

Femeia a sunat la poliție pentru a scăpa de aligatorul periculos. Ea nu a fost rănită de reptila uriașă, dar s-a ales cu casa distrusă. La telefon, oamenii legii i-au explicat și cum să evite animalul până ajung ei la fața locului.

„Un aligator a intrat, peste noapte, într-o casă din Clearwater, prin niște ferestre joase din bucătărie. Ofițerii de poliție din Clearwater au capturat aligatorul. Nu au existat răniți. Experții spun că cel mai sigur mod de a evita un atac al aligatorului este să păstrați distanța.”, au declarat oficiali ai Poliției.