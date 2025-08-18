Social Zbor periculos. Avion forțat să aterizeze de urgență, după ce un motor s-a aprins







Un avion Boeing 757-300 al companiei germane Condor, cu 273 de pasageri la bord, care zbura din Corfu spre Düsseldorf, a fost nevoit să aterizeze de urgență sâmbătă la Brindisi, în Italia, după ce unul dintre motoare a luat foc. Potrivit unor pasageri, s-a produs și o explozie, iar unii dintre ei au trimis SMS-uri de adio.

Motorul drept s-a stricat în timpul decolării, la o altitudine de aproximativ 457 de metri, iar piloții au decis să redirecționeze zborul spre Italia. Deși la bord a fost agitație, piloții și-au păstrat calmul și au încercat să liniștească pasagerii.

„A fost o experienţă oribilă. Eu am trimis SMS-uri de adio, pentru că credeam că este sfârşitul”, a declarat o femeie care se afla la bordul avionului.

„Ne cerem scuze pentru disconfrotul creat, însă securitatea pasagerilor este prioritatea noastră absolută în orice moment”, a anunțat, într-un comunicat, Condor Flugdienst GmbH.

Eine Condor-Maschine, die auf dem Weg von Korfu nach Düsseldorf war, ist gestern in Brindisi in Italien notgelandet. Verletzt wurde niemand. Heute sollen die 247 Passagiere mit einer Ersatzmaschine ihren Flug fortsetzen.https://t.co/qq5SP1bwus pic.twitter.com/z1mQRgZLPU — WDR aktuell (@WDRaktuell) August 17, 2025

Pasagerii au fost nevoiți să rămână peste noapte în Italia, însă nu toți au primit cazare la hotel. Compania a menționat că, după aterizare, clienții au coborât treptat din avion, dar nu existau suficiente locuri de cazare disponibile în zonă.

Astfel, pe aeroport au fost oferite vouchere pentru alimente și pături. De asemenea, un alt avion a plecat spre Düsseldorf duminică.

O anchetă este în desfășurare pentru a stabili cauzele incidentului. Potrivit LeFigaro, autoritățile verifică împrejurările în care motorul a luat foc în timpul zborului.

Nu este prima dată când are loc un astfel de incident. La finalul lunii iulie, motorul unui alt avion Boeing a luat foc imediat după decolare, iar aeronava companiei Delta Airlines a fost nevoită să revină la Los Angeles.

În imaginile apărute pe rețelele sociale, avionul Boeing 776-400 poate fi văzut virând ușor spre stânga, în timp ce motorul stâng era cuprins de flăcări. Aeronava a continuat pentru scurt timp zborul, apoi, conform The Standard, a fost nevoită să se întoarcă la Los Angeles.

Avionul, care se îndrepta spre Atlanta, a aterizat în siguranță, iar echipele de intervenție au ajuns rapid pentru a oferi asistență.