Potrivit informaţiilor MensHealth, Taylor, care avea o greutate de peste 150 de kg, a urmat o dietă formată exclusiv din cartofi şi a consumat cartofi de diferite soiuri, inclusiv cartofi dulci. Pentru a da gust mâncării, el a folosit ierburi uscate, boia dulce sau sos barbeque. Iar când făcea piure, adăuga în cartofi doar lapte de soia. Întrucât nu avea carne în alimentaţia sa, el a luat regulat vitamina B12. Taylor nu avea restricţii la consumul de cartofi şi mânca până când se sătura. După un an, el a reuşit să slăbească 53 de kilograme.

In ciuda popularitatii raspandite a cartofului in zilele noastre, pe vreumuri acesta era considerat necomestibil si chiar otravitor. Se spune adesea ca pentru a obtine o cantitate adecvata de vitamine si minerale, dieta trebuie sa contina o varietate cat mai mare de fructe si legume colorate: „cu cat exista mai multa culoare, cu atat mai bine”. Dar, in ceea ce priveste cartofii, filosofia este incorecta. In multe cazuri, daca un aliment este lipsit de culoare este lipsit si de substantele nutritive necesare. Cu toate acestea, cartofii dovedesc contrariul.