Ultimul dialog dintre Mircea Lucescu și Cornel Dinu. Ce s-a întâmplat după meciul cu Turcia

Lucescu. Sursa foto: Facebook/FCSB
Cornel Dinu a vorbit despre ultimul dialog purtat cu Mircea Lucescu și a oferit detalii despre clipele prin care acesta a trecut înainte de moarte. Cei doi au purtat mai multe discuții în ultimele săptămâni, iar majoritatea au fost legate de activitatea echipei naționale. Fostul internațional a explicat că a urmărit constant informațiile despre regretatului antrenor, inclusiv prin surse medicale, dar a preferat să nu facă declarații în acest sens.

Ultima conversație a lui Cornel Dinu cu „Il Luce”

Potrivit acestuia, în ultimele discuții, Mircea Lucescu i-a mărturisit că antrenoratul îi aduce satisfacții și îl ajută să rămână activ. Totuși, implicarea în planurile echipei naționale și dorința de a obține rezultate au venit la pachet cu un efort uriaș.

Cornel Dinu a declarat că a primit aproape zilnic informații despre starea lui Mircea Lucescu de la o doctoriță de la Spitalul Universitar, verișoară primară cu nora sa. El a afirmat că nu a făcut aceste detalii publice și că se ruga ca Lucescu să își revină și să se întoarcă la familie.

„Era viața lui. Și îți spun, în discuțiile pe care le-am avut în ultimul timp, destul de dese cu el, m-a lăsat să înțeleg că are convingerea că tocmai această activitate pe care o desfășoară îl ține în picioare. E greu de comentat. Cei din afară poate sunt cei mai îndreptățiți să dea un verdict din acest punct de vedere”, a explicat Cornel Dinu pentru Fanatik.



Cornel Dinu. Sursa Foto: EVZ

Meciul cu Turcia, impact major asupra regretatului antrenor

Cornel Dinu a povestit că Mircea Lucescu a trecut prin momente de zbucium, mai ales înaintea meciului cu Turcia și la alte evenimente importante. Acestea și-ar fi pus amprenta asupra stării sale de sănătate.

„Din păcate, zbuciumul său interior, indiscutabil în postura în care a fost, și înainte de meciul cu Turcia și la celelalte evenimente, a mai avut câteva momente delicate medical înainte de meciul cu Turcia, el a fost cel mai în măsură să își hotărască destinul”, a mai spus el.

Val de mesaje emoționante după moartea lui Mircea Lucescu

După moartea tehnicianului, mesajele au curs în mediul online.

„S-a stins un om care a fost mai mult decât un antrenor, cel care ne-a învățat că fotbalul nu este doar un sport, ci un mod de a trăi cu demnitate. Mircea Lucescu a fost un model pentru zeci de generații, un om care a iubit fotbalul mai mult decât pe sine însuși. Ne rămân amintirile, lecțiile de viață și eleganță inconfundabilă cu care pășea pe fiecare stadion al lumii. Suntem convinși de un singur lucru: dacă acolo unde sunteți acum există un teren de fotbal, cu siguranță îl veți găsi. Mulțumim pentru tot, domnule Lucescu! Odihniți-vă în pace!”, au scris tricolorii pe Facebook.

De asemenea, cei de la FCSB și-au exprimat regretul pentru această pierdere.

„Ziua de astăzi va rămâne una de tristă amintire pentru toți iubitorii fotbalului, odată cu plecarea dintre noi a unuia dintre cei mai mari jucători și antrenori români ai tuturor timpurilor, domnul Mircea Lucescu. Dumnezeu să-l odihnească în pace!”, au încheiat aceștia.

