Ultimele cuvinte ale bărbatului găsit decapitat în Timișoara. A lăsat două bilete de adio

Descoperirea macabră a fost făcută într-un apartament închiriat din Timișoara. Un bărbat de 45 de ani a fost găsit mort lângă o instalație improvizată, asemănătoare unei ghilotine, potrivit IPJ Timiș. În urma verificărilor, anchetatorii au găsit două bilete de adio.

În primul mesaj, adresat polițiștilor, bărbatul a scris că gestul a fost unul asumat și că se gândea de mult timp să își pună capăt vieții.

„Nu are rost sa căutați în zadar. Totul e foarte simplu, așa am vrut eu, din propria mea voință și nesilit de nimeni. Așa îmi doream să fie de mult timp. Ici, colo, poate am mai precizat de-a lungul anilor despre acesta dorință proprie, dar absolut nimeni nu a știut că acest moment avea să se întâmple acum”, a scris el.

În bilet, bărbatul a recunoscut că a mințit-o pe iubita sa pentru a-și duce planul la capăt și a spus că este conștient că gestul său îi va provoca suferință.

„Și mărturisesc, (…) cu toată sinceritatea, că pentru a avea loc acest moment, a trebuit să o mint pe iubita mea, care de acum cel mai probabil sufletul si gândurile ei vor deveni foarte sensibile și foarte anxioase”, au fost rândurile legate de iubita lui.

Tragedia a avut loc într-un apartament situat pe Calea Aradului din Timișoara. Victima, un bărbat de 45 de ani originar din județul Mehedinți, era divorțat și se confrunta cu probleme personale. Polițiștii au fost alertați de persoana care se ocupa de închirierea apartamentului.

„La data de 19 ianuarie 2026, poliţiştii Secţiei 5 Urbane Timişoara au fost sesizaţi de către o persoană cu privire la faptul că, într-un apartament închiriat în regim hotelier, situat pe strada Marginii din municipiul Timişoara, se află un bărbat decedat. Poliţiştii s-au deplasat de urgenţă la faţa locului, unde au constatat că cele sesizate se confirmă, fiind vorba despre un bărbat, de 45 de ani, găsit decedat în grupul sanitar al apartamentului”, a anunțat IPJ Timiş.