Uimitor cât de mult seamănă această femeie cu Angela Similea! Puțini le deosebesc

Gina Pătrașcu a explicat de ce oamenii o confundau cu faimoasa Angela Similea. Ea a recunoscut că își realizau rochiile de scenă la aceeași croitoreasă și că aveau gusturi similare.

„Eram înalte amândouă, cred că eu eram puțin mai înaltă, am avut aceeași croitoreasă, așa că stilul era cam același. Croitoreasa noastră era celebră pentru rochiile pe care le făcea, ne avea doar pe noi două cliente. Și, cum aveam și părul făcut permanent, cu breton, cam toate artistele semănam între noi.

Doamna Iolanda Focșa ne-a lucrat lucruri deosebite. Și pe Benone Sinulescu l-am dus la ea, i-a lucrat și lui câteva șepci, iar soției acestuia i-a croit rochii, din materiale aduse de el din străinătate”, a spus Gina.

Gina Pătrașcu a mai povestit că Angela Similea a fost un model pentru ea, dar că nu a păstrat legătura cu aceasta. Ea a spus că era mândră pentru că avea ocazia să-i vadă rochiile acesteia înainte de spectacole.

„Nu am mai comunicat cu Angela. Eu m-am mutat în Germania, iar ea a mai plecat în SUA, la fiul ei. Am respectat-o foarte mult. Am crescut cu muzica ei, așa am învățat să cânt, preluam din cântecele sale. Și eram onorată că îi vedeam prima rochiile pe care urma să le îmbrace, la spectacole”, a mai spus ea.

Gina Pătrașcu și restricțiile din comunism

Gina Pătrașcu a mai povestit că i-a fost greu să respecte regulile vestimentare stricte din perioada comunismului, dar că a avut noroc de o croitoreasă inventivă. Ea a spus că multe restricții au fost absurde, dar că nu a avut ce să facă.

„Erau reguli, erau restricții, privind modelul ținutei. Până în Revoluție, rar scăpam cu o mânecă scurtă. Eu nu prea am avut decolteuri. Dacă aveai o rochie cu bretele era o problemă, iar dacă aveai spatele gol deja ratai emisiunea definitiv. Croitoreasa era tare inventivă. Dintr-o rochie făcea mai apoi o fustă, iar din fustă, o bluză. Normal că lungimea unei rochii era până sub genunchi, dar eu preferam să vin la filmări cu rochii lungi, ca să scap de belele. Nu aveai voie cu cercei mari, cu cruciulițe la gât. La un moment dat, unora li s-au dat jos și verighetele, dar nu știu de ce. Iar unii instrumentiști din Orchesta Radio au fost obligați să-și radă mustața, la filmări. Au fost niște lucruri total absurde, dar ne-am conformat”, a mai declarat Gina Pătrașcu pentru Playtech.