UEFA, omagiu pentru Mircea Lucescu: momente de reculegere în cupele europene. Antrenorul va fi înmormântat la Bellu, cu onoruri militare

UEFA a anunțat organizarea unor momente de reculegere înaintea meciurilor programate astăzi și mâine în competițiile europene, în memoria lui Mircea Lucescu.

Decizia vine după dispariția fostului selecționer al României, care s-a stins din viață la vârsta de 80 de ani, lăsând în urmă una dintre cele mai îndelungate și de succes cariere din fotbalul mondial.

Mircea Lucescu a avut o carieră de antrenor întinsă pe 47 de ani, activând atât la nivel de club, cât și la nivel internațional, în campionate precum cele din Italia, Turcia, Ucraina și Rusia. Până recent, acesta a ocupat funcția de selecționer al echipei naționale a României.

În palmaresul său se regăsesc 35 de trofee, atât la nivel intern, cât și european. Ultimul meci din cariera sa a fost barajul pentru calificarea la Cupa Mondială, disputat la vârsta de 80 de ani și 240 de zile, devenind astfel cel mai vârstnic antrenor activ din fotbalul de elită.

În urma decesului, UEFA a anunțat că toate partidele din cupele europene programate miercuri și joi vor fi precedate de momente de reculegere. Decizia vizează meciurile din Liga Campionilor UEFA, Europa League și Conference League.

Potrivit informațiilor oficiale, „UEFA a decis ca înaintea meciurilor din cupele europene de astăzi și de joi să se țină un moment de reculegere în memoria lui Mircea Lucescu”.

Aceleași măsuri vor fi aplicate pe mai multe stadioane importante din Europa, unde vor fi aduse omagii fostului antrenor român.

Președintele UEFA, Aleksander Čeferin, a transmis un mesaj în care a evidențiat impactul major al lui Lucescu asupra fotbalului:

„Fotbalul european și mondial a pierdut o figură excepțională a cărei influență, statură și moștenire vor dăinui pentru generațiile viitoare. Mircea Lucescu a fost unul dintre adevărații originali ai jocului – un om cu un intelect fotbalistic rar, demnitate remarcabilă și pasiune.”

Acesta a subliniat și respectul câștigat de-a lungul carierei:

„De-a lungul unei cariere extraordinare, a câștigat admirația și respectul întregii comunități fotbalistice prin cunoștințe, leadership și angajamentul profund față de valorile autentice ale jocului.”

La rândul său, președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu, a declarat:

„Aceasta este o zi neagră pentru România și pentru fotbalul mondial. Am pierdut un om care a trăit prin și pentru fotbal în fiecare secundă a vieții sale.”

Înainte de cariera de antrenor, Mircea Lucescu a fost jucător la Dinamo București, unde a câștigat șapte titluri și o Cupă a României. A fost component al echipei naționale timp de peste un deceniu și căpitan la Cupa Mondială FIFA 1970.

Cariera de antrenor a început în 1979, iar de-a lungul anilor a pregătit cluburi importante din Europa, inclusiv Inter Milano, Galatasaray sau Șahtior Donețk, unde a obținut unele dintre cele mai importante performanțe, inclusiv câștigarea Cupei UEFA în 2009.

Potrivit informațiilor disponibile, Mircea Lucescu va fi înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu. În paralel, Federația Română de Fotbal a anunțat că și în competițiile interne vor fi ținute momente de reculegere înaintea meciurilor din toate ligile.