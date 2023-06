UDMR nu votează guvernul lui Ciolacu. Parlamentarii lui Kelemen Hunor se poziționează în opoziție

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că parlamentarii formațiunii pe care o conduce nu vor vota pentru învestirea guvernului condus de Marcel Ciolacu.

„UDMR nu va vota Guvernul. Cum să-l votăm?”, a spus Hunor, citat de Digi24.

UDMR s-a retras din coaliția de guvernare, din care a făcut parte, alături de PSD și PNL, până la demisia lui Nicolae Ciucă. Decizia a venit după ce PNL a preluat, fără acordul partenerilor maghiari, ministerele Dezvoltării și al Mediului, conduse de Cseke Attila și Tanczos Barna. Partidul minorității maghiare a solicitat, pentru a rămâne la guvernare, să păstreze ministerul Mediului, iar în schimbul Dezvoltării să primească Energia. Cererea a fost respinsă de PNL, după cum a arătat liderul UDMR, Kelemen Hunor. El a declarat că Nicolae Ciucă nu a acceptat nici variantele oferite, la schimb, de PSD.

„În acest moment, am impresia că respectarea acordului se referă la rotația premierului. În rest, totul este în aer. Cei doi parteneri au spus că au împărțit toate ministerele între PSD și PNL. Au spus că ei renunță la două ministere pentru UDMR. Logic, lucrurile scapă într-o prăpastie. Dacă respectăm cuvântul dat și acordul din 2021, ar trebui să respectăm acest lucru. Când eram aproape de o soluție, am aflat că nu se poate: UDMR trebuie să renunțe și la Dezvoltare și la Mediu. Au fost câteva discuții prin care să preluăm două ministere noi și să renunțăm, fără nici un argument logic, la cele două ministere pe care le-am condus profesionist.

Azi am mai făcut un pas spre flexibilizare, am schimbat oferta și am acceptat să renunțăm la Ministerul Dezvoltării și mergem cu Ministerul Mediului și un alt minister. Am făcut oferta să conducem în continuare Ministerul Mediului și să preluăm Ministerul Energiei. Nu s-a putut nici această variantă. PNL are ambele ministere, nu poate renunța la ele. Într-adevăr, la un moment dat, președintele PSD a spus că poate ceda PNL ori Ministerul Economiei, ori MIPE, ori Sănătatea. Ceea ce nu s-a vrut, s-a votat altfel în PNL. În acest moment, lucrurile se opresc, fiindcă nu am reușit să ajungem la un consens. Am arătat, dincolo de seriozitate și profesionism, și flexibilitate. Dar la impuse nu se poate lucra. Până dimineață, până când listele de miniștri sunt trimise la Parlament, se pot întâmpla multe lucruri, dar nu putem spera prea mult. Vom vedea ce se va întâmpla mai departe”, a explicat Kelemen Hunor la finalul ultimei runde de discuții cu PSD și PNL.

PNL dă vina pe UDMR pentru ruperea coalției

Pe de altă parte, liberalii susțin că UDMR s-a eliminat singur de la guvernare. Purtătorul de cuvânt al partidului condus de Nicolae Ciucă, Ionuț Stroe, a comentat, astfel, retragerea magharilor din coaliție.

„Suntem obligaţi să mergem înainte şi să guvernăm. Atât PNL, cât şi PSD au făcut un efort pentru a păstra această coaliţie în formula iniţială, incluzând bineînţeles şi UDMR-ul. Singurul care putea să se elimine singur de la guvernare era UDMR însuşi, care a condiţionat public prezenţa sa de obţinerea sau păstrarea anumitor ministere. Au avut foarte multe oferte pe masă, serioase, evident, şi de la noi, şi de la PSD, oferte fireşti, în limita unei corecte proporţionalităţi pe care fiecare trebuie să o avem în noua structură guvernamentală, am diminuat numărul de ministere, oferte pe care din păcate le-au respins”, a declarat Ionuț Stroe.

Pe de altă parte, politicianul PNL și-a exprimat speranța că UDMR va rămâne alături de coaliție în Parlament și va acorda voturile de care are nevoie.

„Noi mizăm totuşi pe o colaborare la nivel parlamentar. N-ar fi pentru prima oară, pentru că UDMR-ul chiar dacă au existat aceste dificultăţi de ultim moment, a dovedit în decursul vremii maturitate (…), dar ne aşteptăm să existe totuşi o colaborare la nivel parlamentar, de ce nu?”, a mai spus purtătorul de cuvânt al PNL pentru RFI.