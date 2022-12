Kelemen Hunor: „Dacă ați fi așa deștepți, atunci ați ceda Transilvania Ungariei”

Liderul UDMR a explicat în timpul emisiunii că mentalitatea românilor nu s-a schimbat în ceea ce-i privește pe maghiarii din Transilvania, adâugând că dacă drepturile comunității maghiare și a celorlalte comunități etnice sunt respectate, asta nu înseamnă că românii sunt vitregiți de drepturile lor.

„Lucrurile s-au schimbat un pic, dar mentalitatea nu s-a schimbat. Dacă un tânăr este învățat la școală sau în familie că nu poți să ai încredere în maghiari, atunci el rămâne cu această impresie și mai târziu. (…) poți să aduci foarte ușor frica în societate spunând că ungurii vor să facă nu știu ce, că pierde ceva majoritatea; nu pierde nimic. Dacă drepturile minorității maghiare sunt respectate, asta nu înseamnă că tu ai luat ceva de la români”, a spus Kelemen Hunor la Digi 24.

„Românii sunt majoritari în Ardeal. Eu, mai în glumă, mai în serios, am spus acum câțiva ani, în anii ‘90 – dacă ați fi așa deștepți, atunci ați ceda Transilvania Ungariei, în 20 de ani ați deveni majoritari și ați prelua înapoi cu toată Ungaria. (…) Eu aș schimba administrația românească în totalitate. Aș lăsa, pe principiul subsidiarității, pentru regiunile istorice posibilitatea de a decide în foarte multe chestiuni care privesc comunitatea, mai puțin cele legate de securitatea națională și infrastructură mare.

În rest, da, trebuie să ai încredere în oameni, în moldoveni, în olteni, în ardeleni… (…) Asta trebuie să înțelegem, că aceste comunități, indiferent dacă sunt maghiari, români, sași sau ce sunt ei, nu contează, sunt oameni maturi, sunt oameni responsabili, care nu vor rău României, ci vor binele comunității respective. Aceste lucruri sunt absolut compatibile” – a declarat președintele UDMR, Kelemen Hunor.

Nu va mai candida pentru funcția de președinte

Ionela Arcanu a vrut să afle dacă liderul UDMR va mai candida și a patra oară pentru funcția de președinte al României. Kelemen Hunor a răspuns că acest lucru nu se va mai întâmpla.

„Eu am făcut de trei ori acest exercițiu, că așa trebuia să fac. În 2019, eu nu am mai vrut, am zis că am făcut de două ori, să vină altcineva, dar colegii mi-au zis – e mai bine să te duci tu, înseamnă mai puține complicații, știi.. Oricum, noi știm că nu avem șansa și atunci noi am făcut o campanie extrem de relaxată și extrem de diferită față de ce au făcut alții, pentru că mi-am permis, nu aveam nicio miză”, a mai precizat liderul UDMR.