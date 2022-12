Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat când se va retrage din politică. ”E mult prea mult …”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost invitatul special al emisiunii ”La cină cu Ionela Arcanu și Adi Hădean”.

Printre discuții, Hunor a spus când se va retrage din politică, și a dat și un termen în interiorul următorilor zece ani.

„Trebuie să fie o decizie bine gândită și pregătită, fiindcă responsabilitatea mea este un pic mai mare decât era înainte să fiu președinte, dar vreau să mă retrag în momentul în care mai pot să am în fața mea “o viață”, pentru că am de scris câteva cărți pe care nu le-am scris. Deci trebuie să-mi păstrez încă o viață de om activ, din punct de vedere al posibilităților mele de a scrie”, a spus Kelemen Hunor.

Întrebat dacă peste zece ani va mai fi în politică, liderul UDMR a spus că este un termen mult prea îndelungat.

„Peste 10 ani… nu cred. E mult prea mult, dacă mă gândesc astăzi, dar e greu de spus. Să nu așteptați de la mine data exactă sau ora exactă, dar vreau să mai am posibilitatea de a face și altceva”, a mai comentat vicepremierul.

Nu va mai candida pentru funcția de președinte

De asemenea, Ionela Arcanu a vrut să afle dacă liderul UDMR va mai candida și a patra oară pentru funcția de președinte al României. Kelemen Hunor a răspuns că acest lucru nu se va mai întâmpla.

„Eu am făcut de trei ori acest exercițiu, că așa trebuia să fac. În 2019, eu nu am mai vrut, am zis că am făcut de două ori, să vină altcineva, dar colegii mi-au zis – e mai bine să te duci tu, înseamnă mai puține complicații, știi.. Oricum, noi știm că nu avem șansa și atunci noi am făcut o campanie extrem de relaxată și extrem de diferită față de ce au făcut alții, pentru că mi-am permis, nu aveam nicio miză”, a mai precizat liderul UDMR.