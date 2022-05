Ungurii fac legea în România! Planul UDMR pentru modificarea Constituției. Kelemen Hunor a dat toate detaliile

Kelemen Hunor, președinte UDRM și vicepreședinte a României, a participat la un interviu, în cadrul căruia a vorbit despre modificarea Constituției. Oficialul susține acest proiect inițiat de USR și consideră că majoritatea parlamentarilor îl vor vota. Proiectul se numește „Fără penali în funcţii publice” și pare să fi câștigat deja încrederea mai multor nume sonore din politică.

„Eu n-am vorbit de referendum, am vorbit de proiectul de modificare a Constituţiei în Parlament, care trebuie susţinut şi vom susţine. Aşa cum am susţinut şi în Camera Deputaţilor, vom susţine şi în Senat, după care urmează un referendum, dacă trece. Referendumul, sigur, trebuie organizat şi trebuie să faci o campanie. Dacă ai votat în Parlament, atunci înseamnă că susţii şi referendumul în mod automat. Eu sunt convins că toţi sau aproape toţi parlamentarii vor vota pentru acest proiect, mai ales că USR nu se grăbeşte şi aşteaptă momentul potrivit. Şi eu aş vrea mâine, poimâine, să avem această discuţie în Senat, să nu amânăm până în 2024, alegerile europarlamentare sau naţionale sau locale din 2024, fiindcă aşa ar fi corect.

Dacă a fost iniţiat acum ceva vreme, să nu tragem de timp până să rezolvăm cât mai repede. Vom susţine, bineînţeles, şi toţi vor vota şi din arcul guvernamental, fiindcă nimeni nu-şi permite, din punct de vedere moral, din punct de vedere politic, să spună: „Eu vreau penali în funcţii publice”. Fiindcă aici discuţiile, la un moment dat, se simplifică: ori eşti de acord cu această propunere „Fără penali în funcţii publice” sau, dacă nu eşti de acord, înseamnă că vrei penali în funcţii publice. Sigur, lucrurile sunt mai nuanţate, dar când este o campanie, când este un discurs, lucrurile se simplifică extrem de mult fără nuanţe. Şi atunci, sunt conştient, am destulă experienţă politică să vă spun că va trece de Senat. Dacă a trecut de Senat, e musai să faci un referendum.

La asta m-am referit, fiindcă ştim cu toţii, unii nu vorbesc despre acest lucru, alţii vorbesc, îmi place să vorbesc direct, sincer: există acest proiect în Senat şi la un moment dat va ajunge pe ordinea de zi a Senatului. Punct. E simplu”, a declarat Kelemen Hunor în cadrul unui interviu acordat pentru agerpres.ro.

UDMR propune trecerea la republică parlamentară, președinte ales de Parlament

Kelemen Hunor susține că România trebuie să clarifice dacă este republică prezidențială sau parlamentară. Partidul pe care îl reprezintă nu a făcut prea multe propuneri cu privire la modificarea Constituției, însă ei consideră că cel mai bine ar fi să se treacă la republică parlamentară, unde președintele este ales de Parlament. De asemenea, oficialul a precizat că nu este necesar ca atribuțiile șefului de stat să fie modificate.

„Pe acest proiect nu poţi să faci alte modificări, că aici e pe susţinerea populară, aşa a ajuns în Parlament. Nu poţi să propui altceva la acest proiect. Eu am spus că, la un moment dat, dacă avem o majoritate de aproape 70 %, peste două treimi, ar trebui să avem ambiţia de a amenda Constituţia. Asta era anul trecut, când noi am format coaliţia PSD-PNL-UDMR. Şi am spus şi în această perioadă că acest deziderat încă nu trebuie abandonat. Dar, sigur, discuţiile în coaliţie nu au fost duse mai departe, nu au fost detaliate.

Noi, sincer, am propus un singur lucru, nu am vrut multe modificări, fiindcă nu este cazul în acest moment, după experienţa din 2013 – 2014, cu încercarea de revizuire a Constituţiei de atunci. Nu e momentul să faci o revizuire amplă. Noi am spus doar un singur lucru: să trecem la republică parlamentară, preşedinte ales de Parlament, fără să umblăm la atribuţiile preşedintelui. Atribuţiile preşedintelui rămân, dar muţi alegerea preşedintelui în Parlament, cum se întâmplă, de fapt, în marea majoritate a ţărilor Uniunii Europene”, a mai susținut președintele UDMR.

Kelemen Hunor consideră că România nu este într-un moment oportun pentru modificarea Constituției

Vicepremierul României susține că majoritatea statelor europene funcționează ca republici parlamentare. Oficialul susține că pentru a nu fi discuții, președintele va avea același atribuții ca și în prezent, când el este ales de popor. Chiar dacă susține proiectul propus de USR, Kelemen Hunor consideră că acum nu este momentul oportun pentru a revizui Constituția.

„România trebuie să clarifice: este republică prezidenţială ori republică parlamentară. Noi, în acest moment, nu suntem nici, nici. Nu suntem nici republică prezidenţială – de fapt nici nu prea există în Europa, există republică semiprezidenţială, cum e Franţa, prezidenţială ar fi modelul Statelor Unite, şi există republici parlamentare. Scoatem monarhiile din joc, fiindcă sunt alte situaţii, dar marea majoritate a ţărilor UE funcţionează ca state cu preşedintele ales în Parlament. Asta am spus noi că ar trebui să facem. Şi, ca să nu fie nicio discuţie că vrem un preşedinte decorativ, nu umblăm la atribuţii, ele rămân aşa cum sunt. Asta a fost propunerea noastră.

Sigur, singuri nu putem să revizuim Constituţia. Dacă va exista majoritate, dacă va exista dorinţă, noi cu această propunere vom merge în discuţii, dar eu recunosc că momentul actual nu este exact momentul potrivit pentru revizuirea Constituţiei. Dar de fiecare dată se găsesc argumente să fie amânată modificarea Constituţiei. Totuşi, războiul, nesiguranţa, războiul din vecinătatea noastră, criza economică, pun în paranteză ambiţiile mai mari, fiindcă eşti ocupat cu stingerea incendiilor şi găsirea soluţiilor cât mai bune pentru cetăţenii tăi din punct de vedere economic şi, sigur, trebuie să păstrăm siguranţa graniţelor şi a ţării”, a mai declarat Kelemen Hunor.