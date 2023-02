Ucraina dă motive de îngrijorare autorităților de la București. Kievul execută lucrări pe canalul Bâstroe: „Am informat pe ministrul Barna Tanczos, dar n-am avut niciun feedback”

Zilele trecute, mai exact joi, guvernatorul Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării (ARBDD), Gabriel Teodosie Marinov, a fost convocat la Ministerul Transporturilor, la o ședință pe tema operațiunilor de adâncire a canalelor Bâstroe și Chilia, de către Ucraina. Întâlnirea a fost convocată de directorul interimar care răspunde de domeniul naval din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, Georgeta Murgeanu.

Informația a fost confirmată de guvernatorul Deltei Dunării, într-o declarație de presă. Gabriel Teodosie Marinov a precizat că această convocare a venit prea din scurt, astfel încât nu a putut ajunge fizic. El a precizat, însă, că a fost informat despre această situație – lucrările derulate de partea ucraineană – încă din luna aprilie. La rândul său, Gabriel Teodosie Marinov a anunțat Ministerul Mediului, condus de reprezentantul UDMR, Barna Tanczos, dar nu a primit nici un răspuns.

„Prin aprilie 2022, reprezentanții Poliției de Frontieră din zona Chilia m-au informat că Ucraina a început să lucreze la adâncirea canalului Bâstroe. Imediat, a doua zi, eu am informat Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, inclusiv pe ministrul Barna Tanczos, despre această situație, dar n-am avut niciun feedback nici până azi. În schimb, ieri dimineață (joi – n. red.), am fost sunat de la Ministerul Transporturilor să vin la o întâlnire despre această situația, dar, fizic nu aveam cum să ajung”, a declarat Gabriel Teodosie Marinov, guvernatorul ARBDD, conform Puterea.ro.

Guvernul și-a dat acordul pentru tranzitarea canalului Bâstroe

În luna iulie, Ministerul de Externe transmitea un comunicat de presă prin care anunța că a guvernl a acordat Ucrainei acordul de a tranzita cu nave canalele Bâstroe și Chilia. Astfel, tranzitarea celor două canale a fost prezentată drept o măsură excepțională, în condițiile războiului declanșat de Rusia.

„Referitor la informațiile apărute în spațiul public cu privire la tranzitarea canalelor Chilia și Bâstroe de către nave sub pavilion terț încărcate cu cereale, Ministerul Afacerilor Externe precizează că a transmis părții ucrainene, pe canale diplomatice, acceptul în acest sens. Decizia autorităților române vine în contextul eforturilor țării noastre de sprijinire a Ucrainei, în vederea reducerii consecințelor agresiunii premeditate, ilegale și nejustificate a Federației Ruse asupra acestui stat”, se arăta în comunicatul de presă.

Autoritățile române explicau, la data respectivă, de ce este nevoie ca navele ucrainene să treacă prin canalele Deltei Dunării. De asemenea, MAE sublinia că este vorba despre o măsură excepțională și că poziția României cu privire la proiectul dezvoltării canalului Bâstroe în vederea navigației nu s-a schimbat.

„Acordul părții române pentru folosirea canalului Bâstroe în scopul tranzitării navelor cu încărcătură cerealieră are o natură excepțională, fiind avută în vedere importanța diversificării și fluidizării căilor de transport utilizate pentru exporturile ucrainene de cereale. Odată cu acordul părții române a fost subliniată, de asemenea, menținerea poziției de principiu a României privind proiectul dezvoltării pentru navigație a canalului Bâstroe, precum și necesitatea ca acesta să respecte prevederile dreptului internațional aplicabil, inclusiv reglementările în materie de protecție a mediului”, preciza comunicatul de presă.

Explicațiile ministrului Bogdan Aurescu

Folosirea Canalului Bâstroe pentru navigație este motiv de dispută între România și Ucraina. Construcţia acestui canal, care face legătura între Dunăre şi Marea Neagră, a început în anul 2004. România a cerut Ucrainei să oprească proiectul deoarece canalul traversează chiar zona centrală a Deltei Dunării și încalcă o serie de convenţii internaţionale din domeniul protecţiei mediului. Bâstroe este un canal navigabil de adâncime, amplasat de-a lungul gurilor Bâstri, Stambulul Vechi şi Chilia din Delta Dunării.

Ministrul Bogdan Aurescu a precizat, la momentul respectiv, că acordul României dat pentru tranzitarea Deltei Dunării se datorează situației excepționale provocată de război. El a menționat că România acordă sprijin statului vecin într-un moment dificil.

„Pentru navele sub pavilion terț, noi am acordat deja consimțământul părții române pentru acest tranzit, fiind vorba despre tranzitul de cereale care este absolut crucial să ajungă la destinații. E o situație excepțională pe care am tratat-o ca atare. Înțelegem astfel să sprijinim Ucraina într-un moment extrem de dificil”, preciza ministrul de Externe Bogdan Aurescu pentru Digi24.ro.