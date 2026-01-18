Ucraina, atacată cu sute de drone. O femeie a murit în Harkov, iar alte persoane au fost rănite la Sumî

Cel puțin o femeie a murit la Harkov, iar patru persoane au fost rănite la Sumî, în urma bombardamentelor rusești din nord-estul Ucrainei, au anunțat, duminică, autoritățile locale, potrivit AFP.

„O persoană a murit în urma unui atac inamic cu dronă vizând o casă privată”, a scris, în noaptea de sâmbătă spre duminică, pe Telegram, Igor Terehov, primarul din Harkov, oraș situat în apropierea frontierei cu Rusia.

Șeful Administrației Militare din Harkov, Oleg Sînegubov, a afirmat că victima este o femeie în vârstă de 20 de ani.

Serviciile de salvare au anunțat că patru persoane, printre care și un copil de șapte ani, au fost rănite într-un atac care a vizat un cartier rezidențial din Sumî. Atacul a provocat avarii la 15 imobile, potrivit aceleiași surse.

În noaptea de 18 ianuarie, armata rusă a atacat Ucraina cu 201 drone de atac, dintre care aproximativ 120 de tip Shahed, au anunțat Forțele Aeriene ale Ucrainei.

I thank all our people, all repair crews working around the clock to restore the energy sector after Russian strikes. In every city, in every community, you are restoring light, heating, and water supplies in harsh weather conditions. This is extremely hard work, but it is… pic.twitter.com/axGlRQRn6W — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 18, 2026

„Conform datelor preliminare, până la ora 08:00, sistemele de apărare aeriană au doborât/suprimat 167 de drone inamice de tip Shahed, Gerber și alte”, a transmis sursa menționtă anterior.

Potrivit armatei, 30 de drone de atac au lovit 15 locații, iar resturi au fost semnalate în alte două zone. Armata rusă atacă în mod constant regiunile ucrainene, folosind diverse tipuri de arme, printre care drone de atac, rachete, KAB-uri și sisteme MLRS.

Rusia continuă să bombardeze Ucraina zilnic de aproape patru ani. În ultimele săptămâni, atacurile rusești au afectat grav rețeaua energetică a țării și au dus la întreruperi de curent și de căldură, în plin val de frig.

Pe plan diplomatic, eforturile inițiate de președintele american Donald Trump pentru soluționarea conflictului par să se afle în impas, scrie AFP. O delegație ucraineană a ajuns în Statele Unite, la Miami, în Florida, pentru noi negocieri cu emisarii americani Steve Witkoff și Jared Kushner.