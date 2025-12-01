Sport

U Cluj - Universitatea Craiova, 0-0. Oltenii, un pas în față, doi în spate, în lupta pentru titlu

U Cluj - Universitatea Craiova, 0-0. Oltenii, un pas în față, doi în spate, în lupta pentru titluMinge de fotbal. Sursa foto: Pixabay
U Cluj și Universitatea Craiova au încheiat fără goluri partida jucată luni seară, ultima din etapa a 18-a a campionatului intern. O remiză care nu mulțumește pe niciuna dintre cele două echipe. Oltenii sunt pe locul al 4-lea, cu 33 de puncte, la cinci distanță de lidera Rapid. În timp ce clujenii se clasează pe poziția a 10-a cu 24 de puncte.

U Cluj și Universitatea Craiova, remiză anostă, fără goluri

„Alb-albaștrii” au bifat doar o victorie în ultimele cinci etape (trei egaluri şi un eşec) şi două victorii în ultimele nouă etape (patru egaluri, trei eşecuri).

U Cluj: Gertmonas - Mikanovic, Capradossi, I. Cristea, M. Silva - Simion, Codrea, Bic - Macalou, Lukic, El Sawy Rezerve: Lefter, Chinteș, Cisse, Toșca, Van der Werff, Murgia, Orban, Bota, Fabry, Gheorghiță, Postolachi, Trică Absenți: Chipciu (suspendat) Antrenor: Cristiano Bergodi

Universitatea Craiova: L. Popescu - Romanchuk, A. Rus, Screciu - Teles, Anzor, T. Băluță, Bancu - D. Matei, Al Hamlawi, Baiaram Rezerve: Isenko, S. Lung, Stevanovic, F. Ștefan, Badelj, Cicâldău, A. Crețu, Houri, Nsimba, Băsceanu, Etim, Paradela Absenți: Mogoș, Mora, M. Rădulescu (accidentați) Antrenor: Filipe Coelho

Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca)

Arbitru: Radu Petrescu (București) Asistenți: Radu Ghinguleac (București) și Ionuț Neacșu (București) Arbitru VAR: Bogdan Dumitrache (București) Asistent VAR: Ovidiu Hațegan (Arad).

Bergodi, mulțumit cu punctul câștigat de clujeni

Cristiano Bergodi, tehnicianul gazdelor, a pus că e mulțumit cu punctul câștigat, pentru că a întâlnit una dintre cele mai bune echipe ale campionatului.

„E un punct câștigat, pentru că am întâlnit o echipă foarte, foarte bună, a arătat asta în prima repriză. Noi în a doua repriză am reglat ceva, se pare că jucătorii au înțeles ce am vorbit la pauză.

S-a echilibrat meciul, am avut și noi situația cu Lukic. Cine a intrat de pe bancă, a intrat bine. Mă bucur, era important să nu pierdem acest meci cu Craiova, care e una dintre cele mai bune echipe din campionat”, a afirmat tehnicianul italian conform Digi Sport.

