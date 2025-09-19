Turcii, interesați să cumpere uzina ArcelorMittal Hunedoara. Proprietarii nu i-au primit

Trei companii cu capital tucesc alături de GTS Investments B.V. din Olanda, doresc să achiziționeze combinatul ArcelorMittal Hunedoara, pe care compania a anunțat recent că intenționează să îl închidă, potrivit Profit.ro.

Intenția de achiziție a fost transmisă prin intermediul firmei românești Richter Haus – partener oficial, prin intermediul unei scrisori de intenție către grupul ArcelorMittal, al doilea producător mondial de oțel, precum și către autoritățile române.

Până de curând fusese anunțat doar faptul că o delegație de investitori din Turcia și-a exprimat interesul pentru preluarea combinatului siderurgic ArcelorMittal din Hunedoara, având loc discuții cu președintele Consiliului Județean, Laurențiu Nistor, și cu primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu.

Potrivit celor mai recente informații prezentate de sursa citată, pe 18 septembrie a fost depusă oficial și o scrisoare de intenție, care include o propunere concretă de achiziție.

Grupul de firme își exprimă dorința de a cumpăra unitatea de producție din Hunedoara, de a continua fabricarea de profile laminate și alte produse metalurgice și de a investi în modernizarea și retehnologizarea combinatului.

În plus, investitorii au dat asigurări că dețin fondurile necesare atât pentru achiziție și asigurarea capitalului de lucru, cât și pentru implementarea de noi investiții în retehnologizare și modernizare, acolo unde va fi nevoie, declarându-se pregătiți să înceapă negocierile și procedurile de audit.

Belin Mining, prezentă pe piață din 1998, este una dintre cele mai importante companii de minerit din Turcia, având operațiuni și în America de Nord, dar și în Asia.

Ceylan Group Metal se numără printre cei mai mari producători de lingouri de zinc și cupru din Turcia și este, totodată, unul dintre principalii cumpărători internaționali de deșeuri neferoase, reziduuri și zguri. Compania are aproximativ 400 de angajați și venituri anuale de peste 30 de milioane de dolari.

Fondat în 1983, Nakkaş Holding reunește 16 companii cu peste 2.000 de angajați și desfășoară activități în Europa, Asia și Africa. Grupul are operațiuni în domenii precum industria petrolieră, energia regenerabilă și mineritul, incluzând firme precum Transpet, Global Terminal, Global Gas Trans, Petro Global, Nakkaş Akaryakıt, Nakkaş Lojistik, Saves Enerji, Türk Ytong, JTFC, Be Aero, GTS Investments și Nakkaş Madencilik.

În România, partenerul oficial al acestui consorțiu de investitori este compania Richter Haus, deținută de Daniela Bordea și Marian Ciornei.

Portofoliul și planurile de investiții pentru combinatul din Hunedoara au fost prezentate de grupul de firme turcești, însă aceștia au subliniat că decizia finală depinde exclusiv de un acord cu conducerea ArcelorMittal.

Președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor, a declarat că investitorii nu au fost primiți la combinat de actualul proprietar. În România, ArcelorMittal deține unități de producție la Iași, Roman și Hunedoara.

Combinatul siderurgic din Hunedoara a fost privatizat în 2003, după mai multe etape de restructurări începute la mijlocul anilor ’90, perioadă în care numărul de angajați a scăzut de la aproape 20.000 în 1991 la aproximativ 2.500 în 2004, an în care uzinele au fost preluate de grupul ArcelorMittal.

Pe 12 septembrie, compania a anunțat că a decis oprirea definitivă a producției la fabrica din Hunedoara, specializată în profile și corniere pentru sectoarele de energie, construcții și infrastructură. Motivele invocate au fost costurile foarte ridicate la energia electrică și concurența importurilor la prețuri reduse din afara Uniunii Europene. În prezent, fabrica mai are 477 de angajați.