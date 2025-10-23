Monden

Membrii trupei Partizan, după incidentul în care a fost implicat Artan: Fapta rămâne gravă

Membrii trupei Partizan, după incidentul în care a fost implicat Artan: Fapta rămâne gravăTrupa Partizan. Sursa foto: Fcaebook/Partizan
Membrii trupei Partizan, alături de care Adrian Pleşca (Artan) cântă de peste 15 ani, au declarat joi că nu l-au văzut niciodată având un astfel de comportament, însă cred că situația actuală ar putea fi legată de probleme de sănătate apărute recent, care i-au afectat discernământul. „Cel mai important acum este cum se simt persoanele afectate, ce se poate face pentru a le sprijini şi cum putem contribui la repararea răului produs”, au scris membrii trupei Partizan, într-o postare pe Facebook.

Partizan, prima reacția după incidentul în care a fost implicat Artan

Membrii trupei Partizan au transmis joi, pe Facebook, că în astfel de situații prima voce care trebuie ascultată este cea a persoanelor afectate.

„În plus, Artan a recunoscut răspunderea pentru consecinţele celor întâmplate, iniţial într-un mod stângaci, prin intermediul presei, iar ulterior şi-a cerut public scuze într-un mesaj video. Cel mai important acum este cum se simt persoanele afectate, ce se poate face pentru a le sprijini şi cum putem contribui la repararea răului produs”, au mai adăugat aceștia.

Potrivit membrilor trupei, în toți acești ani, în numeroase contexte și locuri, nu au asistat niciodată la un astfel de comportament din partea lui Adrian Pleşca, menționând că au interacționat frecvent cu oamenii înainte și după concerte, inclusiv în situații sociale în care se consuma alcool, fără să apară incidente similare.

„Ne delimităm ferm de orice formă de violenţă, discriminare sau comportament lipsit de respect. În acelaşi timp, credem că situaţia creată are legătură cu posibile probleme de sănătate apărute în ultima perioadă, care au afectat discernământul lui Artan. Totuşi, acest lucru nu scuză comportamentul său şi nu diminuează impactul asupra celor afectaţi de eveniment”, au mai scris aceștia.

Atitudinea lui Adrian Pleşca din timpul colaborării

Potrivit acestora, în toată perioada colaborării cu Adrian Pleşca, nu au observat un comportament cu tentă sexuală sau agresivă, ceea ce face ca incidentul actual să fie „complet atipic şi îngrijorător”.

„Însă responsabilitatea pentru acest gest îi aparţine în totalitate. Ne cerem scuze public, în numele trupei, faţă de persoanele afectate şi faţă de public. Suntem deschişi la dialog şi la orice formă de reparaţie morală posibilă. Ne dorim ca astfel de situaţii să nu se mai repete”, se mai arată în mesajul trupei.

Contextul postării

Poliția Capitalei a anunțat miercuri seară că s-a autosesizat după ce mama unei tinere a scris, într-o postare online, că artistul Artan de la „Timpuri Noi” i-ar fi „hărțuit” fiica într-un local, încercând să o sărute cu forța, iar apoi ar fi avut un comportament similar față de o altă tânără.

Polițiștii au adăugat că nu a fost depusă nicio plângere penală și nu există o sesizare directă din partea persoanelor implicate, încurajând potențialele victime să contacteze autoritățile.

