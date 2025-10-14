Trump, stare de sănătate fizică și mentală foarte bună, la 79 de ani

Rezistența fizică și mentală a președintelui Donald Trump a devenit un subiect central de discuție după realegerea sa, generând analize despre capacitatea sa fizică și cognitivă în contextul vârstei și al presiunilor funcției, potrivit Fox News.

În ultimele luni ale campaniei — în care a susținut peste 120 de mitinguri și apariții publice — experți au declarat că energia sa susținută și capacitatea de recuperare sunt indicii că menține un nivel ridicat de vitalitate.

De asemenea, medicii săi au publicat rapoarte care subliniază performanțele cardiovasculare și neurologice „excepționale” și afirmă că, în ciuda vârstei, Trump este apt pentru îndeplinirea atribuțiilor prezidențiale.

Pe parcursul campaniei din 2024, Donald Trump a fost extrem de activ. Din martie până la 5 noiembrie, ziua alegerilor, a condus cel puțin 120 de mitinguri, întâlniri și evenimente publice, adesea mai multe într-o singură zi și în state diferite.

Această frecvență ridicată a fost invocată de susținători drept dovadă a rezistenței sale fizice și mentale.

Dr. Brett Osborn, neurochirurg și specialist în longevitate din Florida, a declarat pentru Fox News Digital:

„Faptul că a participat la 120 de evenimente în 7 luni — adesea mai multe mitinguri într-o singură zi, în state diferite — este dovada clară că Trump are o rezistență fizică și mentală extraordinară.”

Această capacitate de efort este adesea pusă în contrast cu imaginea altor președinți, despre care s-a spus că au părut vizibil obosiți după un mandat. Experții afirmă că, la vârsta sa, un asemenea ritm este neobișnuit și demn de interes medical.

Examinarea medicală din aprilie 2025

La 13 aprilie 2025, Casa Albă a publicat un memorandum oficial, semnat de medicul președintelui, care precizează că Donald Trump este într-o stare de „sănătate excelentă” și „complet apt” pentru exercitarea funcției.

Detalii din memorandum:

funcționare normală cardiovasculară, pulmonară, neurologică și generală;

hipercolesterolemie controlată medicamentos;

antecedente medicale minore (rosacee, diverticuloză benignă);

absența consumului de alcool și tutun;

activitate fizică regulată, în special golf.

De asemenea, se menționează că președintele urmează tratamente preventive și monitorizare periodică pentru menținerea sănătății.

Evaluarea din octombrie 2025

În octombrie 2025, Donald Trump a efectuat o examinare de rutină la Walter Reed National Military Medical Center, pe care Casa Albă a numit-o „semiannuală”.

În urma evaluării, medicul a transmis că starea de sănătate a președintelui rămâne „excepțională” și că vârsta sa cardiacă este estimată la 65 de ani, cu 14 ani mai mică decât vârsta cronologică.

Raportul includea și testări preventive, analize de laborator, vaccinări (inclusiv antigripală și booster COVID) și examene imagistice.

Totuși, unele publicații au notat că raportul nu oferă detalii extinse despre investigațiile cardiovasculare, ceea ce a dus la cereri de transparență suplimentară.

Genetica și stilul de viață

Dr. Brett Osborn a subliniat echilibrul între moștenirea genetică și factorii de mediu:

„Cercetările sugerează că aproximativ 75% din procesul de îmbătrânire este determinat de stilul de viață și mediu, iar 25% de genetică. Această proporție arată cât de important este comportamentul individual.”

Trump a menționat în repetate rânduri că își datorează starea de sănătate bună geneticii, subliniind că părinții săi au trăit mult și au fost activi până la vârste înaintate. Totodată, a spus că evită alcoolul și fumatul, deși consumă ocazional fast food.

Medicii notează că abținerea de la alcool și tutun este un factor semnificativ care poate susține sănătatea inimii și a creierului la vârstnici.

Activitatea fizică regulată

Trump este cunoscut pentru pasiunea sa pentru golf, un sport care implică mișcare constantă, coordonare și concentrare.

Potrivit medicilor citați de Fox News, această activitate oferă atât exercițiu fizic moderat, cât și beneficii pentru sănătatea mentală datorită expunerii la aer curat și interacțiunii sociale.

Dr. Osborn a adăugat că rutina de golf, combinată cu un program public intens, poate contribui la rezistența fizică și mentală pe termen lung.

Implicarea socială și stimularea cognitivă

Nivelul ridicat de implicare socială și publică al președintelui este un alt factor subliniat de specialiști. Dr. Osborn a afirmat:

„El menține relații apropiate cu familia și prietenii și are un program extrem de solicitant.”

Studiile medicale confirmă că interacțiunea socială constantă și implicarea intelectuală pot reduce riscul de declin cognitiv.

Dr. Marc Siegel, profesor la NYU Langone Health, a declarat:

„Nu l-am examinat personal, dar în cele două interviuri cu el am constatat un nivel ridicat de atenție și capacitate cognitivă.”

Siegel a adăugat că Trump a trecut mai multe teste cognitive și că vorbește frecvent spontan, fără prompter, lucru considerat un semn al unei funcții mentale sănătoase.

Transparența rapoartelor medicale

De-a lungul anilor, unele publicații au criticat gradul redus de detalii oferit în comunicatele medicale oficiale.

În trecut, Casa Albă a fost acuzată că a omis informații privind tratamente medicale specifice, cum s-a întâmplat în 2020, când Trump a fost internat pentru COVID-19.

Totuși, rapoartele oficiale din 2025 indică o deschidere mai mare, medicul Casei Albe oferind detalii despre istoricul medical, medicație și rezultatele testelor de laborator.

Diagnosticul de insuficiență venoasă cronică

În iulie 2025, Casa Albă a confirmat că președintele suferă de insuficiență venoasă cronică, o afecțiune comună la vârstnici, caracterizată prin circulație periferică lentă și umflături la nivelul picioarelor.

Potrivit medicilor, afecțiunea este gestionabilă și nu afectează activitatea zilnică. Cu toate acestea, unele imagini publice cu semne vizibile (vânătăi, inflamații) au generat speculații în presă.

Oficial, medicii Casei Albe au precizat că aceste manifestări sunt tipice pentru această afecțiune și nu indică o problemă severă.

Jeffrey Kuhlman, fostul medic prezidențial al lui Barack Obama, fostul președinte și marele adversar al lui Trump din Partidul Democrat, a declarat într-un interviu că „observă semne posibile de deteriorare cognitivă”, dar nu a emis un diagnostic formal.

În același timp, unii observatori, inclusiv The Week, au notat că ar fi văzut comportamente neobișnuite în unele apariții publice, dar fără a trage concluzii medicale.

Donald Trump, la 79 de ani, este printre cei mai vârstnici președinți din istoria Statelor Unite. Evaluarea sa medicală, care sugerează o „vârstă cardiacă” de 65 de ani, a fost percepută ca o performanță notabilă.

Mai mulți lideri americani au avut probleme medicale în timpul mandatului: Franklin D. Roosevelt a ascuns parțial paralizia sa, John F. Kennedy a suferit de dureri cronice de spate, iar Joe Biden a fost evaluat frecvent pentru echilibru și viteză de reacție.