International

Trump răspunde criticilor și insistă că nu are probleme medicale: Sunt în stare de „sănătate perfectă”

Comentează știrea
Trump răspunde criticilor și insistă că nu are probleme medicale: Sunt în stare de „sănătate perfectă”Donald Trump. Sursă foto: X.com
Din cuprinsul articolului

Donald Trump a revenit public asupra subiectului stării sale de sănătate și a transmis că se simte „formă în perfectă”, subliniind că a obținut rezultate excelente la cel mai recent examen cognitiv, scrie AFP.

Trump spune că a trecut „cu brio” testele medicale

Președintele Statelor Unite a afirmat că medicii i-au confirmat starea foarte bună de sănătate și că evaluarea cognitivă a fost un succes total.

„Medicii de la Casa Albă tocmai au anunţat că sunt în stare de „SĂNĂTATE PERFECTĂ” şi că am „TRECUT CU BRIO” (adică am răspuns corect la 100% din întrebările puse!) pentru a treia oară consecutiv examenul meu cognitiv”, s-a lăudat preşedintele republican în vârstă de 79 de ani pe reţeaua sa Truth Social.

Trump declară frecvent că „străluceşte” la astfel de teste și susține că niciun alt președinte nu ar fi fost supus unor evaluări similare.

Ninsori puternice, viscol și temperaturi de –12°C. Avertisment emis de ANM
Ninsori puternice, viscol și temperaturi de –12°C. Avertisment emis de ANM
Românii care primesc pensii mai mari în 2026. Ce condiții trebuie să îndeplinească
Românii care primesc pensii mai mari în 2026. Ce condiții trebuie să îndeplinească
Donald Trump

Donald Trump. Sursă foto: X.com

Suspiciuni legate de starea lui Trump

Discuțiile despre sănătatea celui mai vârstnic lider ales al Statelor Unite au reapărut după relatări de presă potrivit cărora ritmul său ar fi încetinit. În spațiul public, el a fost surprins părând obosit la unele evenimente și având vânătăi vizibile pe mâna dreaptă, precum și glezne umflate.

Într-un interviu acordat Wall Street Journal, Trump a explicat că urmele apărute pe mână ar avea legătură cu tratamentul pe bază de aspirină pe care îl urmează zilnic.

„Se spune că aspirina este bună pentru fluidizarea sângelui şi nu vreau ca un sânge gros să irige inima mea. Vreau un sânge frumos şi fluid”, s-a justificat el pentru doza zilnică de 325 de miligrame – o doză mult mai mare decât cea recomandată de medici.

Tot el a negat că ar fi adormit în timpul aparițiilor publice, afirmând că imaginile surprinse de jurnaliști au fost realizate „în timp ce clipea”.

Mesaje către critici și comparația cu Biden

Pe parcursul campaniei, miliardarul nu a ratat ocazia de a-l ataca pe Joe Biden, pe care l-a descris ca fiind lipsit de luciditate. După revenirea la Casa Albă, Trump încearcă să transmită că își poate exercita mandatul fără probleme și a făcut publice documente medicale detaliate, inclusiv raportul primei vizite din aprilie.

Medicul care îl supraveghează a confirmat, după un nou control în octombrie, că președintele se află „într-o stare excelentă de sănătate”.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:13 - Dat afară de Dan Șucu, de la Genoa, a bătut palma cu Juventus Torino
21:05 - Trump răspunde criticilor și insistă că nu are probleme medicale: Sunt în stare de „sănătate perfectă”
20:54 - Ninsori puternice, viscol și temperaturi de –12°C. Avertisment emis de ANM
20:45 - Hidro Prahova, clarificări legate de situația apei potabile. Presa, acuzată că a creat panică în rândul locuitorilor ...
20:38 - Trecerea la euro provoacă haos în Bulgaria. Comercianții nu au bancnote
20:30 - Sportivii din Rusia și Belarus nu-și reprezintă țările la Jocurile Olimpice de Iarnă

HAI România!

Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Lux, Alcool și Sfidare în Epoca de Aur: Serghei Mizil povestește adevărul despre chefurile cu Nicu
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Serghei Mizil în Epoca de Aur - cel mai versat și controversat! Partea a 2-a
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României
Adriana Săftoiu rupe tăcerea! Secretele celor mai puternici oameni politici ai României

Proiecte speciale