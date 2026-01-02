Trump răspunde criticilor și insistă că nu are probleme medicale: Sunt în stare de „sănătate perfectă”

Donald Trump a revenit public asupra subiectului stării sale de sănătate și a transmis că se simte „formă în perfectă”, subliniind că a obținut rezultate excelente la cel mai recent examen cognitiv, scrie AFP.

Președintele Statelor Unite a afirmat că medicii i-au confirmat starea foarte bună de sănătate și că evaluarea cognitivă a fost un succes total.

„Medicii de la Casa Albă tocmai au anunţat că sunt în stare de „SĂNĂTATE PERFECTĂ” şi că am „TRECUT CU BRIO” (adică am răspuns corect la 100% din întrebările puse!) pentru a treia oară consecutiv examenul meu cognitiv”, s-a lăudat preşedintele republican în vârstă de 79 de ani pe reţeaua sa Truth Social.

Trump declară frecvent că „străluceşte” la astfel de teste și susține că niciun alt președinte nu ar fi fost supus unor evaluări similare.

Discuțiile despre sănătatea celui mai vârstnic lider ales al Statelor Unite au reapărut după relatări de presă potrivit cărora ritmul său ar fi încetinit. În spațiul public, el a fost surprins părând obosit la unele evenimente și având vânătăi vizibile pe mâna dreaptă, precum și glezne umflate.

Într-un interviu acordat Wall Street Journal, Trump a explicat că urmele apărute pe mână ar avea legătură cu tratamentul pe bază de aspirină pe care îl urmează zilnic.

„Se spune că aspirina este bună pentru fluidizarea sângelui şi nu vreau ca un sânge gros să irige inima mea. Vreau un sânge frumos şi fluid”, s-a justificat el pentru doza zilnică de 325 de miligrame – o doză mult mai mare decât cea recomandată de medici.

Tot el a negat că ar fi adormit în timpul aparițiilor publice, afirmând că imaginile surprinse de jurnaliști au fost realizate „în timp ce clipea”.

Pe parcursul campaniei, miliardarul nu a ratat ocazia de a-l ataca pe Joe Biden, pe care l-a descris ca fiind lipsit de luciditate. După revenirea la Casa Albă, Trump încearcă să transmită că își poate exercita mandatul fără probleme și a făcut publice documente medicale detaliate, inclusiv raportul primei vizite din aprilie.

Medicul care îl supraveghează a confirmat, după un nou control în octombrie, că președintele se află „într-o stare excelentă de sănătate”.