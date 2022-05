Trump i-a considerat pe aliații americani precum Merkel și Trudeau „slabi”, iar adversari precum Putin și Xi „puternici”, a spus fostul său șef de la Pentagon

„Aș învăța rapid că „slab” era cuvântul preferat al președintelui atunci când descrie adversari sau oponenți, fie în Statele Unite, fie în străinătate. A contrastat foarte bine cu „puternic”, care era modul în care se considera el și cum dorea să îl vadă ceilalți”, a scris Esper în „A Sacred Oath: Memoirs of a Secretary of Defense during Extraordinary Times”, care a fost lansat marți.

Esper a spus că premierul canadian Justin Trudeau, fostul cancelar german, Angela Merkel și fostul prim-ministru britanic, Theresa May (Merkel și May au fost în funcție în timpul mandatului lui Trump) „au fost în categoria „slabă” – în ciuda liderilor democrațiilor de conducere care se numără printre cei mai apropiați aliați ai SUA.

Trump a avut un „dispreț deosebit” pentru Trudeau, potrivit Esper

„Președintele rus Vladimir Putin, președintele chinez Xi Jinping și președintele turc Recep Tayyip Erdogan erau toți în cealaltă coloană”, a adăugat Esper, făcând referire la cei trei autoritari. Deși Erdogan este un lider NATO și Turcia a fost multă vreme un aliat al SUA, tendințele autoritare ale liderului turc au văzut relația dintre Washington și Ankara ca una acră.

Trump a intrat la Casa Albă într-o perioadă de tensiuni istorice între Washington și Moscova, legate de probleme, de la războaiele din Ucraina și Siria, până la interferența electorală a Rusiei. În ciuda dinamicii controversate dintre cele două țări, Trump a făcut în mod obișnuit totul pentru a evita să-l critice pe Putin, ba chiar l-a apărat uneori.

Într-unul dintre cele mai scandaloase momente ale președinției sale, Trump a părut să se alăture lui Putin, întorcând spatele serviciilor de informații americane, cu privire la ingerința rusă în alegerile, când cei doi lideri s-au întâlnit la Helsinki, Finlanda, în iulie 2018. În cele din urmă, Trump a revenit la comentariile sale în Helsinki, dar tendința lui de a-și exprima admirația pentru Putin a continuat mult după acel episod, scriu cei de la businessinsider.com.

În timpul unui interviu Fox News în aprilie anul trecut, de exemplu, Trump a spus: „M-am înțeles grozav cu președintele Putin. Mi-a plăcut de el, i-a plăcut de mine. Acesta este un lucru bun, nu un lucru rău”.

Mai recent, Trump a lăudat, în februarie, justificarea falsă a lui Putin pentru invadarea Ucrainei drept „înțeleaptă” și „genială”.

Experții în autoritarism și democrație au spus de comportamentul lui Trump, ca președinte, că a încurajat și a susținut autoritari precum Putin.