Trucuri pentru a avea o lenjerie dezinfectată mereu. De ce ai nevoie

Martin Seeley a explicat că este indicat ca așternuturile de pat să fie uscate în aer liber, la soare. Razele ultraviolete contribuie la înlăturarea bacteriilor și în acest fel lenjeriile albe vor deveni și mai albe.

„Cutele ar trebui să cadă în mod natural, iar razele ultraviolete ale luminii soarelui vor îndepărta orice bacterie și vor înălbi cearșafurile, ceea ce este foarte benefic pentru cei cu cearșafuri albe.”, a spus expertul. Așadar, este recomandat ca așternuturile să fie spălate săptămânal și dacă este posibil să fie uscate la soare.

Cum se dezinfectează lenjeria de pat

Potrivit unui studiu publicat în The Journal of Allergy and Clinical Immunology, cercetătorii au descoperit că în peste 90% dintre locuințele analizate sunt cel puțin trei alergeni detectabili care pot provoca boli dintre cele mai grave. Numai pernele pot găzdui până la 16 specii de ciuperci fiecare.

Astfel, pe lângă detergent ar fi bine să adaugi la spălat și o cană cu oțet alb sau o jumătate de plic de bicarbonat alimentar. Lichidul va ajuta la dezinfectarea țesăturile în profunzime. Mai mult decât atât, studiile au arătat că este indicat să achiziționezi doar lenjerii din bumbac 100%. Țesăturile sintetice sunt iritante pentru piele și acumulează mai multe bacterii. De asemenea, aceste lenjerii se deteriorează mai repede. Alt dezavantaj al țesăturile sintetice este că ele pătează mai ușor, iar petele se scot mai dificil.

Cum speli lenjeria de pat pentru a scăpa de bacterii

Când vine vorba despre temperatura optimă pentru a spăla lenjeriile, în mod normal, așternuturile de pat se poate spăla la o temperatură normală, de 40 de grade Celsius. Există însă și situații de excepție. Astfel, dacă vrei să dezinfectezi lenjeria, în cazul în care ai copii mici sau persoane bolnave în casă, poți seta mașina de spălat pe o temperatură mai ridicată. Aceasta poate ajunge chiar și la 60 sau 90 de grade, potrivit Cancan.ro.