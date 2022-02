Trucul care te ajută să slăbești mai rapid. Care este rutina pe care trebuie să o urmezi

Cum influențează somnul

Într-o mică porție de cartofi prăjiți de la McDonald’s există 237 de calorii – și alte alimente populare de la gigantul fast-food cu un număr similar de calorii includ un hamburger la 250 de calorii sau șase nuggets de pui la 259 de calorii. Eliminarea caloriilor suplimentare pe parcursul a trei ani ar putea însemna că pierzi suficiente kilograme pentru a putea rămâne doar în pat.

Cei care dorm nu ar trebuit să țină o dietă sau să schimbe ceea ce mănâncă pentru a pierde mai multe kilograme. Somnul ajută creierul să țină apetitul sub control și să prevină nevoia de a mânca. Dr. Esra Tasali, de la Universitatea din Chicago, a spus: „În studiul nostru, am manipulat doar somnul și i-am pus pe participanți să mănânce orice au vrut.

Acesta nu a fost un studiu de pierdere în greutate, dar, chiar și în doar două săptămâni, avem dovezi care arată o scădere a aportului caloric. Dacă obiceiurile sunt menținute în timp, acest lucru ar duce la o pierdere importantă în greutate. Mulți oameni muncesc din greu pentru a găsi modalități de a-și scădea aportul de calorii pentru a pierde în greutate – ei bine, doar dormind mai mult, s-ar putea să-l reducă substanțial.”

Soluția pentru a slăbi mai rapid

Studiul, publicat în revista Jama Internal Medicine, a testat efectele somnului asupra a 80 de persoane supraponderale care au dormit mai puțin de 5-6 ore pe noapte. Doi din trei adulți din Marea Britanie sunt supraponderali sau obezi. Pierderea în greutate este importantă deoarece grăsimea suplimentară crește riscul de diabet, boli de inimă, demență și cancer.

Oamenii din studiu au adăugat un plus de 1-2 ore de somn în fiecare noapte cu ajutorul medicilor. Acest lucru i-a făcut să mănânce cu 270 de calorii mai puține, în medie, unii oameni reducând chiar și cu 500 de calorii mesele din fiecare zi.

Dr. Tasali a adăugat: „În munca noastră anterioară, am înțeles că somnul este important pentru reglarea apetitului. Acum am arătat că în viața reală, fără a face alte schimbări în stilul de viață, îți poți prelungi somnul și poți mânca mai puține calorii. Acest lucru ar putea ajuta cu adevărat oamenii care încearcă să slăbească.” NHS afirmă că, pentru a pierde în greutate, trebuie să urmați o dietă sănătoasă și echilibrată, care să includă toate grupele de alimente, potrivit The Sun.