Trei zodii sunt la un pas de ceartă. În preajma cui trebuie să mergi „pe vârfuri”

Trei zodii sunt la un pas de ceartă. În preajma cui trebuie să mergi „pe vârfuri"
Pe final de 2025, conform previziunilor astrologice, Mercur retrograd va influența semnificativ comunicarea, deciziile și relațiile — mai ales pentru anumite semne zodiacale.

Contextul astral

Perioada 27 noiembrie – 15 decembrie 2025 este marcată de retrogradarea lui Mercur, considerată de experți drept „ultima retrogradare a anului” și una dintre cele mai intense, dat fiind momentul de bilanț la final de an.

În această fază, mesajele pot fi interpretate greșit, planurile amânate, comunicarea defectuoasă, iar relațiile — tensionate.

Astrologii avertizează că pentru unele zodii efectele pot fi mai accentuate — tensiuni, anxietate, confuzii, neînțelegeri.

Zodiile sub semnul conflictului

Gemenii

Semn guvernat chiar de Mercur, Gemenii sunt considerați printre cei mai expuși în această perioadă.

Comunicarea poate deveni tensionată, mesajele se pot interpreta greșit, iar promisiunile pot genera dezamăgiri.

Astfel, riscul de conflicte — fie la serviciu, fie în viața personală — crește sensibil.

Taurii

Deși Mercur nu le este planeta guvernatoare, previziunile arată că pentru Tauri perioada 27 noiembrie–15 decembrie nu este una favorabilă pentru decizii importante sau gesturi riscante.

În plan financiar sau relațional pot apărea neclarități, iar impulsivitatea sau lipsa de concentrare ar putea duce la tensiuni.

Racii

Pentru Raci, Mercur retrograd aduce un context de neliniște, izolare posibilă și o predispoziție spre introspecție.

Acest climat psihic sau emoțional poate favoriza apariția conflictelor — mai ales într-un cadru familial sau de cuplu — dacă discuțiile devin confuze sau tensionate.

Recomandările astrologilor

Astrologii care comentează fenomenul Mercur retrograd recomandă:

  • evitarea luării deciziilor majore (contracte, investiții, inițiative importante) până după 15 decembrie;
  • exprimarea cu atenție a gândurilor și sentimentelor — mesajele pot fi interpretate greșit;
  • amânarea angajamentelor importante, planurilor complexe sau schimbărilor majore;
  • răbdare și calm — tăcerea, verificarea detaliilor și analiza înainte de reacții pot reduce riscul de conflicte.

Ne puteți urmări și pe Google News

