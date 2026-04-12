Traseu pentru selfie-uri, pregătit pentru turiști în Mallorca

O destinație de vacanță foarte căutată din Europa, Mallorca, vine în întâmpinarea turiștilor cu o inițiativă inedită, menită să transforme experiența de călătorie într-una cât mai atractivă vizual. Autoritățile locale au inaugurat un „traseu pentru selfie-uri”, informează timeout.com.

Noul itinerar include mai multe puncte atent alese, unde peisajele, arhitectura sau perspectivele oferă fundaluri ideale pentru selfie-uri. Fiecare oprire este marcată și pregătită pentru a facilita realizarea unor imagini reușite, adaptate preferințelor turiștilor activi pe rețelele sociale.

Prin această inițiativă, reprezentanții destinației își propun să răspundă tendințelor actuale din turism, unde experiența vizuală și distribuirea imaginilor online joacă un rol tot mai important. Traseul pentru selfie-uri devine astfel nu doar o atracție în sine, ci și un instrument de promovare, vizând creșterea vizibilității locului în mediul online.

Realizarea fotografiei perfecte într-un loc foarte popular poate deveni o provocare: fie pentru că peisajul este greu de surprins în toată splendoarea lui, fie pentru că prea mulți turiști încearcă simultan să obțină același cadru. În acest context, autoritățile locale de pe o insulă spaniolă au venit cu o soluție inedită: au creat un „traseu dedicat selfie-urilor”.

Inițiativa aparține regiunii Calvià, situată în Mallorca, un loc renumit pentru arhitectura sa istorică din secolul al XVII-lea, golfurile cu ape cristaline și panoramele spectaculoase. În această zonă se află și Magaluf, una dintre cele mai cunoscute și animate stațiuni turistice.

Noul traseu, lansat recent de Consiliul Local din Calvià sub sloganul „Magaluf pentru toți”, urmărește să promoveze un comportament responsabil atât în rândul turiștilor, cât și al localnicilor. Proiectul își propune, de asemenea, să încurajeze conviețuirea armonioasă și respectul față de mediul înconjurător.

Noul concept destinat turiștilor transformă plimbările obișnuite în experiențe atent regizate pentru fotografii reușite. Potrivit unui comunicat oficial, traseul include un sistem de „semnalizare inteligentă” brevetat, conceput special pentru a-i ajuta pe vizitatori să realizeze singuri cadre perfecte, fie că este vorba despre fotografii clasice sau selfie-uri.

De-a lungul aleilor au fost instalate cabine foto,în realitate, suporturi metalice pentru telefoane, amplasate strategic pentru a oferi cele mai bune unghiuri. În acest moment, patru astfel de puncte pot fi găsite pe promenada de pe litoralul din Magaluf, oferind perspective spectaculoase către domeniul Cas Saboners și insula Sa Porrassa.

Autoritățile au în plan extinderea rețelei cu încă cel puțin trei locații similare în zona Torre de Torrenova. Proiectul nu se limitează însă la aceste instalații fizice. A fost dezvoltată și o aplicație dedicată, care completează experiența prin ghiduri audio pentru fiecare punct de interes și prin sugestii de itinerarii. Astfel, vizitatorii își pot sincroniza traseul cu momentele ideale pentru fotografii, profitând la maximum de lumină și peisaj.